(Görüntülü) Karakucak başpehlivanı Atlı'dan '15 Temmuz Kırkpınar' açıklaması

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)





Amasya\'da yapılan geleneksel Karakucak Güreşleri\'nde başpehlivan, 2014 yılı Kırkpınar şampiyonu Fatih Atlı oldu. Kırkpınar Güreşleri\'nin 15 Temmuz\'a alınmasına tepki gösteren Fatih Atlı, \"650 yılık bir geleneğin böyle bir güne alınması bence son derece yanlış. Çünkü bizleri belediyeler destekliyor. Belediyeler ve yağlı güreş severler o gün nöbetlerde olacağı için Kırkpınar’a ve güreşlere katılamayacaklar. İnşallah mantıklı bir açıklaması vardır\" dedi.



Amasya Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Amasya\'ya gelişi ve Amasya Tamimi\'nin yayımlanmasının 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla 12 Haziran Şehir Stadyumu\'nda Karakucak Güreşleri yapıldı. Güreşlere Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, güreş severler ve 470 sporcu katıldı. Karakucak güreşleri finalinde Ahmet Serbest’i künde oyunuyla yenen Fatih Atlı, başpehlivan oldu.



Final müsabakası sonrasında düzenlenen ödül töreninde Fatih Atlı’ya altın madalyasını Amasya Valisi Osman Varol, ikinci olan Ahmet Serbest’e ise gümüş madalyasını AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil verirken, Ali Rıza Kaya ve Mustafa Cebeci’ye ise bronz madalyalarını Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir verdi.



KIRKPINAR GUREŞLERİ\'NİN 15 TEMMUZ\'A ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ



Ödül töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan Karakucak Güreşleri Başpehlivanı Fatih Atlı, Kırkpınar Güreşleri\'nin 15 Temmuz\'a alınmasına tepki göstererek, \"Geçen sene Kırkpınar yine 15 Temmuz’da olmuştu. Fakat biliyorsunuz ki ülkemiz 24 Haziran’da bir seçimden geçti. Seçimin ikinci tura kalacağını düşündükleri için güreşleri 15 Temmuz’a aldılar. Şükürler olsun ki öyle bir durum olmadı. 15 Temmuz, biliyorsunuz bizim ülkemiz için artık çok önemli bir gün belki de yüzyıllar boyu nöbeti tutulacak. 650 yılık bir geleneğin böyle bir güne alınması bence son derece yanlış, çünkü bizleri belediyeler destekliyor. Belediyeler ve yağlı güreş severler o gün nöbetlerde olacağı için Kırkpınar’a ve güreşlere katılamayacaklar. Böyle bir sıkıntı söz konusu, geçen sene bunu dile getirdiler, düzeleceğini söylediler. Fakat, bu sene tekrar 15 Temmuz’a alındı. İnşallah mantıklı bir açıklaması vardır\" diye konuştu.