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(Görüntülü) Karadere Çayı taştı, yol trafiğe kapandı

İzmir'in kuzeyindeki ilçesi Kınık'ta etkili olan yağmur sonrası, Karadere Çayı'nda taşkın oldu

11 Ocak 2019 19:12

İzmir\'in kuzeyindeki ilçesi Kınık\'ta etkili olan yağmur sonrası, Karadere Çayı\'nda taşkın oldu. Çay üzerindeki köprü, sular altında kalarak ulaşıma kapandı.
Kınık ilçesinde, dün (perşembe) sabah sabahlayan ve aralıklara devam eden sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini daha da artırdı. Yağmur nedeniyle, Kocaömer Mahallesi sınırlarındaki Karadere Çayı\'nda taşkın yaşandı. Çayın üzerindeki köprü, bugün saat 02.00 sıralarında sular altında kaldı, yol ulaşıma kapandı. Kırsal Kocaömer ile Değirmencieli mahallelerini birbirbirine bağlayan yolun açılması için suların çekilmesinin beklendiği bildirildi.
Metoroloji yetkilileri, yağmurlu havanın cumartesi gününe kadar süreceğini bildirdi.

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