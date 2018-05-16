(Görüntülü) Karadeniz'in yeşil doğasından sanat yükseliyor

HAYRAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Hayrat ilçesinde Nuhoğlu Vakfı tarafından kurulan Hayrat Çocuk Sanat Merkezi, çocukların verdiği mini konserle açıldı. Yörenin yetenekli, sanata duyarlı çocuklarının bir araya getirildiği sanat merkezine Kadıköy Belediyesi\'nce de destek verildi. Nuhoğlu Vakfı tarafından kurulan Hayrat Çocuk Sanat Merkezi, bu merkezde eğitim alan Hayratlı çocukların verdikleri mini konserle açıldı. Açılışa Hayrat Kaymakamı Kübra Demirer, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Nuhoğlu Vakfı Onursal Başkanı Çetin Nuhoğlu, Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Günay Nuhoğlu, vakıf üyeleri ile Hayratlılar katıldı. 75 ÇOCUKLA EĞİTİME BAŞLADI Karadeniz\'in yeşil coğrafyasıyla iç içe olan mekanda oluşturulan sanat merkezinin açılış töreni için hazırlanan çocuklar, açılışta verdiği konserle katılımcıların takdirini topladı. Piyano, flüt, keman, bağlama, kemençe gibi enstrüman derslerinin yanı sıra her çocuğun koro eğitimi aldığı ve resim atölyelerinin düzenlediği Hayrat Çocuk Sanat Merkezi\'nde 75 çocuk eğitim alıyor. \'EĞİTİM VE SANATA İHTİYACIMIZ VAR\' Açılışta konuşan ve çocukların heyecanını paylaşan Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Günay Nuhoğlu, Hayrat’tan uluslararası düzeyde sanatçıların yetişeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi. Nuhoğlu, \"Toplumda çok ciddi eğitim ve sanata ihtiyacımız var. Özellikle Hayrat ilçemizde çocuklarımızın sosyal etkinliğini geliştirebileceği çok fazla alan yok. Ben çok yetenekli insanlar çıkacağına inanıyorum. Sadece üniversite okumak değil, sanat da çocuklarımıza bir gelecek yaratabilir\" dedi. Memleketindeki çocuklara yönelik projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Nuhoğlu Vakfı Onursal Başkanı Çetin Nuhoğlu ise \"Hepimizin varlık sebeplerinden bir tanesi, bir sonraki kuşağın daha iyi yetişmesi, daha iyi imkanlara sahip olmasıdır. Buradan ayrılanlar buraya döndükleri zaman daha fazla insanlara dokunabilme şansı olduğunu görüyorlar\" diye konuştu. KADIKÖY BELEDİYESİ\'NDEN DESTEK Projeye destek olan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da Kadıköy’deki Çocuk Sanat Merkezi\'nin benzerinin Hayrat\'ta olması için uğraş verdiklerini dile getirdi. Aykurt Nuhoğlu, \"Çocuklar sanat, spor ve müzikle yetiştikleri zaman bu bütün yaşamlarına yansıyacak. Dünyada eğitimi iyi olan ülkeler, geleceklerini sağlıklı bir biçimde kurdular ve mutlu ve huzurlu birere refah ülkesi oldular. Bizim çocuklarımızın da buna hakkı var\" dedi. \'AMACIMIZ KÖYLERE DE YAYILMAK\' Proje Koordinatörü Yeşim Altınay ise hedeflerinden birinin de köylere yayılmak olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Her çocuk hem resme hem müziğe hem de enstrüman çalmaya yönlendiriliyor. Flüt, keman, bağlama, gitar, koro, kemençe derslerimiz var. Ayrıca erken yaş müzik eğitimimiz var. Çocuklar buraya sabah gelip akşam çıkıyor. Yaşayan bir yer oldu. Daha da güzel olacak. Bizim amacımız köylere de yayılmak. Ulaşımı halledebilirsek Hayrat’ta sanatsız çocuk kalmayacak.\" ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU Hayrat Çocuk Sanat Merkezi\'ne bağlama öğrenmeye gelen Gökdeniz Yeşilyurt, evinin kursa yakın olduğunu ve gelecekte bir yeteneğinin olması için kursa geldiğini söyledi. Melisa İşçi ise \"Keman çalmak güzel hissettiriyor\" dedi. Merkezde hem resim hem de müzik dersleri aldıklarını belirten Ravzanur Çöpoğlu ise \"Sanatla benim de bir ilgim olsun diye geldim. \'Yan flütü biz seçmedik o bize geldi\' diyebiliriz. İyi de olmuş\" diye konuştu.