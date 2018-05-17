(Görüntülü) Karadeniz'in en yükseğindeki kalenin restorasyonunda sona gelindi

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- KARADENİZ Bölgesi\'nin deniz seviyesinden 2 bin 800 metre ile en yüksek rakıma sahip olma özelliğini taşıyan kalesi, Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kale-i Bala\'nın restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Çamlıhemşin ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kale köyü sınırları içinde, Fırtına Deresi\'ne hâkim bir noktada yer alan Kale-i Bala, deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yüksekliği ile Karadeniz Bölgesi\'nin en yüksek rakımlı kalesi özelliğini taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ve sona gelinen restorasyonla ziyarete açılan Kaçkar Dağları zirvesine yakın kale, 14\'üncü yüzyılda inşa edildi. Kalınlığı 50 santimetre ile 1 metre arasında değişen sur duvarlarının yer aldığı dikdörtgen planlı kale, sarp bir kayalık üzerine kurulu olma özelliği ile ilgi çekiyor. 70 metre genişliğe, 25 metre uzunluğa sahip kale yaz döneminde yerli-yabancı turistleri ağırlayacak. HOCAOĞLU: KARADENİZ\'İN EN YÜKSEK KALESİ Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, kalelerin kentin turizminde önemli yer tuttuğunu belirterek farklı özellikte 5 kaleye sahip olduklarını söyledi. Rize, Zil, Ciha, Kız ve Kale-i Bala kalelerinin hepsinin ayrı ayrı özelliklere sahip olduğunu ifade eden Hocaoğlu, \"Kalelerimizi restore edip turizme hizmet eder konuma getiriyoruz. Karadeniz\'in en yüksek rakımında yer alan Kale-i Bala\'da da restorasyon çalışmalarının sonuna geldik. Ciha Kalemizde restorasyon ihale çalışması yapılacak. Böylece ilimizdeki 5 kalenin de restorasyon çalışmalarını tamamlamış olacağız\" dedi. Kale-i Bala\'nın önemli bir turizm destinasyonu üzerinde bulunduğunu ifade eden Hocaoğlu, \"Zil Kale\'nin restorasyon çalışması tamamlandıktan sonra ilginin üç beş kat daha arttığını gördük. Eşsiz bir doğanın ortasında bulunan kaleyi görenler hayran kalıyorlar. Geçmişte bu kaleler İpek Yolu üzerinde bulunuyordu. O tarihlerde bu kaleler bir tür karakol ve dinlenme yeriydi. Zil Kale\'den 28 kilometre sonra Kale köyünde bulunan Kale-i Bala\'ya ulaşılabiliyor. Bu kalemizin de restorasyonunun tamamlanmasıyla turizmde çok ziyaret edilen bir yer olacağına inanıyorum\" ifadelerini kullandı.