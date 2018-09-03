(Görüntülü) Karadeniz'den 2 bin 400 rakımlı Başkale'ye getirdiği fındıktan 5 yıl sonra hasat aldı

Engin ERTÜRK BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesnide yaşayan Davut Öztürk, 5 yıl önce Karadeniz\'den alıp, getirdiği 100 fındık fidanını bahçesine dikti. 5 yıl boyunca ağaçlarına gözü gibi bakan Öztürk, bu sene hasat almaya başladı. Başkale\'nin Çaldıran Mahallesi\'ne bağlı Ağıl Sokak\'ta yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 32 yaşındaki Davut Öztürk, 5 yıl önce gittiği Karadeniz Bölgesi\'ndeki Giresun ve Ordu illerinden deneme amaçlı 100 fındık fidanı getirdi. Getirdiği fındık fidanlarını 2400 rakımlı Başkale İlçesi\'ndeki bahçesine eken Öztürk, 5 yıl boyunca ağaçlara gözü gibi baktı. Zamanının büyük bir bölümünü oluşturduğu fındık bahçesinde geçiren Öztürk, bu yıl hasat almaya başladı. Amacının Başkale\'de yetişmez denilen ürünleri yetiştirmek olduğunu belirten Öztürk, İş amaçlı gittiğim Ordu ilinden getirdim. Bu fidanları getirdiğimde Başkale\'de kar vardı. Yaklaşık 45 gün tandır evinde sakladım. Kar kalktıktan sonra bahçeye ektim. Yaklaşık 5 yıllık bir emeğin ardından bu yıl ilk hasadı yaptık. İnsan isteyince oluyormuş. Öteki çiftçilere de örnek olmasını diliyorum. Karadeniz bölgesinde ki gibi olmasada azda olsa ürün almak, bunu görmek beni çok sevindiriyor dedi. Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ise çiftçi Öztürk\'e teşekkür ederek, İlçedeki diğer çiftçilere de örnek olması açısından sevindirici. Kendini kutluyor ve teşekkür ediyorum. İnşallah bunu daha da geliştirip 100 fidanla değil daha da çok ağaçla bunu yapmak istiyoruz. Karadeniz\'deki Ziraat Odaları ve çiftçilerle kardeş köprüsü oluşturmak istiyoruz. Onların tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. İlçemizde fındık ağacının da ürün verdiğini gördük. Biz ilçemizde her şeyin yetiştirilebileceğini artık biliyoruz diye konuştu.