(Görüntülü) Karadeniz'de, PKK'nın kâbusu komando timleri iz sürüyor

Muhammet KAÇAR - Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN GÜMÜŞHANE-DHA DOĞU Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik başarılı operasyonlarda, sözde \'lider kadro\'larını etkisiz hale getiren Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı\'na (JÖAK) bağlı Jandarma Komando timleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarında, terörist grubu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor. Bölge halkının destek verdiği askerler, operasyon dönüşü vatandaşların ikramları ile karşılanıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlar kapsamında, İçişleri Bakanlığı\'nın \'aranan teröristler listesi\'ndeki \'kırmızı kategori\'de başına 4 milyon lira ödül konulan \'Zeynel\' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan \'Türk Tarık\' kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getirilmişti. Örgütün Karadeniz Açılım Grubu\'ndaki sözde \'lider kadro\'larının etkisiz hale getirilmesinin ardından ağır darbe alan ve dağılan örgütün geride kalan unsurlarının yakalanması için Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı\'na bağlı Gümüşhane Kürtün Jandarma Komando timleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarında Demirören Haber Ajansı\'nca (DHA) görüntülenen timler, terörist grubu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor. SON TEKNOLOJİK SİLAHLAR KULLANILIYOR Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Kürtün İlçe Jandarma Komando timleri, operasyona çıktıkları arazide, en son teknolojik yerli silah ve mühimmat ile askeri malzemeleri kullanıyor. Türkiye\'nin ilk keskin nişancı tüfeği \'Bora-12\' ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı \'Ejder\' kullanan askerler, dağ, taş, dere, tepe demeden araziyi didik didik tarıyor. Operasyonlarda, insansız hava aracı (İHA) ile ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de kullanılıyor. Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlarını sürdürüyor. BÖLGE HALKINDAN DESTEK Doğu Karadeniz\'de terör örgütü PKK\'ya yönelik süren operasyonlara vatandaşlarda büyük destek veriyor. Daha önce operasyondan dönen birlikleri ilçe girişinde Türk bayrakları ile karşılayan vatandaşlar, kırsaldaki operasyonlarda askere ikramlarda bulunuyor. Kürtün ilçesinde operasyondan dönen Jandarma Komando timlerinin yoluna çıkan 3 çocuk, askerlere su ve ayran ikramında bulundu. Köy yolunda önde dedektörlü ekip, arkada ise silahlı zırhlı araç \'Ejder\' eşliğinde yürüyen askerler, çocukların ikramlarını içti, başlarını okşayarak teşekkür etti. Çocuklar, \"Askerler sıcak havada susamıştır diye düşündük. Annem ayran hazırladı. Onlara su ve ayran ikram ettik. Onlar vatanımızı koruyor. Askerimizi çok seviyoruz\" dedi. BÖLGEDEN KAÇIYORLAR Doğu Karadeniz Bölgesi\'ndeki Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik hava destekli operasyonlarda, sözde \'lider kadro\'ları öldürülen örgütün sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\' dağıldı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, foto kapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan terörist gruptan 2\'si teslim olurken, 6\'sı da çatışmalarda öldürüldü. Son çatışma ile büyük darbe alan ve sözde \'lider kadro\'ları etkisiz hale getirilen PKK\'lılar bölgeden kaçışmaya başladı. Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonları sürdüreceği belirtildi. Bölgeye yeni sızmaları önlemek için kırsalda fotokapan sayılarının artırılacağı da öğrenildi.