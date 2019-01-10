(Görüntülü) Karadeniz'de karla mücadele sürüyor

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi\'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için çalışmalar sürüyor. Yoğun kar yağışının ardından Gümüşhane\'de kapanan 236 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Trabzon\'da da etkili kar yağışı ve soğuk havanın ardından 5 ilçede eğitime bugün ara verildi.



Karadeniz Bölgesi\'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gümüşhane, Trabzon, Bayburt ve Giresun\'un yüksek bölümlerindeki bazı köy ve mahalle yolları kardan ulaşıma kapandı. İl Özel İdare, Belediye ve Karayolları ekipleri kardan kapalı köy ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.



Gümüşhane\'de, önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kapanan 236 köy yolunda başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi. İl Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmalarla, köylere ulaşımı sağlayan ana yolların bugün itibariyle tamamen açılması hedefleniyor.



5 İLÇEDE OKULLARA TATİL



Öte yandan, Trabzon\'da da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve soğuk havanın ardından Düzköy, Tonya, Çarşıbaşı ve Beşikdüzü ilçeleri ile bazı köylerinde eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.



