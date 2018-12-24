(Görüntülü) Karadeniz'de istavrit bolluğu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - KARADENİZ’deki istavrit bolluğu tezgahlardaki fiyatlara olumlu yansıdı. İstavritin kilogramı 5 liraya kadar geriledi.



Sinopta balıkçı tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor. Kilogramı 10 liradan satılan istavritin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle 5 liraya kadar düştü. İstavrit fiyatında düşüş hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi. Sinop balıkçılarından Eşref Balyemez, \"İstavrit 5 liraya kadar düştü. Balığı ucuz satıyoruz çok bol çünkü. Kayıkların hepsi istavrit sarıyor. İstavrit bolluğu var bu sene\" dedi. Balık alan Şengül Karasu ise \"Ben istavrit almaya geldim. Çok seviyoruz. Her zaman yediğimiz bir balık. İstavrit 5 lira. Daha önce 10 liraydı. Memnunuz. Düşsün daha da düşsün. Sinop\'ta balığı daha ucuz fiyatlara yiyelim\" dedi.