(Görüntülü) Karadeniz'de hamsi bolluğu

Trabzon?da, denizlerde avı süren hamside son yılların en bereketli sezonu yaşanıyor. Balıkçı tezgâhlarında hamsi fiyatları 5 ila 10 lira arasında değişiyor.

Karadeniz?de, denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte hamsi bolluğu yaşanıyor. Sezonun başlangıcından itibaren boş kalmayan balıkçı tezgâhlarında, hamsi tezgahları dolduruyor. Karadeniz?in batı kıyılarında sürü halinde hareket eden hamsiler, yönünü Karadeniz?in doğusuna çevirmeye başladı. Balıkçılar akınla birlikte, hamsinin daha da bollaşacağını ve fiyatların da 5 liranın altına düşebileceğini belirtiyor. Tezgâhlarda, kilosu 5 ila 10 lira arasında satılan hamsi bolluğu vatandaşları da sevindiriyor.

?SON YILLARA GÖRE BOLLUK YAŞANIYOR?

Fiyatların hamsilerin kalitesine göre değiştiğini belirten balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, yeni sezonun geçen yıllara göre daha bol geçtiğini söyledi. Örseloğlu, ?Bu sene vatandaşların istediği düzeyde bir fiyat aralığı yok. Vatandaşlar istiyor ki fiyatlar 5 liranın da altına düşsün ama zaten şu anki fiyat gayet normal. Fiyatlar hamsinin kalitesine göre değişiyor. Bu sene yon yıllara göre bir bolluk yaşandı. Sezon başladığından beri bolluk yaşıyoruz. Bu 4 ay boyunca hiçbir kıtlık olmadı, her gün tezgâhlarımız doldu. Bir balıkçı olarak, bol geçen bir sezonun ardından, hamsinin bu tezgâhları süslemesi bolluğun göstergesi.? dedi.

Hamsinin batı kıyılarından Trabzon kıyılarına doğru gelmeye başladığını söyleyen balıkçı Hami Çolak da \"Son yıllarda palamutun peşine böyle bol hamsinin çıkması çok az görülen bir durum. Bu yıl hamsi, sezonun başlarında biraz az çıktı ama şu an hamsi yuvasına dönüyor. Hamsi Ordu?ya kadar geldi, yakında Trabzon kıyılarına gelecek\" diye konuştu.