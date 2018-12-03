(Görüntülü) Karadeniz'de hamsi bolluğu

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun İnebolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü. İlçede 3 gün içinde yaklaşık bin 500 ton hamsi sevkiyatının yapıldığı belirtildi. Palamut sezonunun bereketli geçtiği Karadeniz\'de hamsi de balıkçıların yüzünü güldürdü. Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak gibi Karadeniz\'in birçok ilinden İnebolu açıklarına gelen balıkçı tekneleri, 3 günde yaklaşık bin 500 ton hamsi ile limana döndü. 3 gün boyunca gece gündüz avlanan balıkçılar tarafından avlanan hamsiler İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi. Balıkçı teknelerini gören vatandaşlar da limana gelerek kasalarla hamsi aldı. İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Çelebi, 3 günde İnebolu’dan yaklaşık bin 500 ton hamsi sevkiyatının gerçekleştiğini söyledi. Trabzonlu balıkçı Yaşar Akyazı da bu yıl palamuttan sonra hamside de bolluk yaşandığını söyleyerek, \"Bolluk ne kadar daha devam eder bilemeyiz. Çünkü genelde sezon başlangıçlarında hamsi bol olur. Daha sonraki günlerde azalmaya başlar. İnşallah bu sene bolluk süreklilik gösterir ve aynen devam eder. Vatandaşlarımız taze balık yesin. Hem biz kazanıyoruz hem vatandaş ucuz bir şekilde hamsi tüketiyor\" dedi.