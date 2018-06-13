(Görüntülü) Karadeniz yaylalarına ulaşım 'Yeşil Yol' ile kısalıyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - KARADENİZ\'de 9 ilin yaylalarını birbirine bağlamak amacıyla hazırlanan \'Yeşil Yol\' projesi Ordu\'da devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, projenin Doğu Karadeniz turizmine ciddi katkı sağlayacağını belirterek, \"Yaylalarımıza ulaşım artık dahada kolaylaştı ve turistlerin bu yaylalara rağbeti artmaya başladı\" dedi. Karadeniz\'de 9 ilin yaylalarını birbirine bağlamak amacıyla hazırlanan \'Yeşil Yol\' projesi Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarını bir birine bağlıyor. Yaylalara ulaşımı kısaltan 2 bin 600 kilometrelik \'Yeşil Yol\' projesinin 235 kilometrelik kısmı Ordu sınırları içerisinden geçiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, projenin Ordu etabında çalışmaların başarıyla devam ettiğini belirterek, Karadeniz sahil yolundan itibaren bin rakım üzerinden geçen \'Yeşil Yol\'a, ana aksların bağlanması içinde ayrı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. BÖLGENİN TANITIMINA CİDDİ DESTEK OLACAK \'Yeşil Yol\' projesinin Ordu ve Karadeniz bölgesinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, \"İlimizde 235 kilometrelik \'Yeşil Yol\' güzergahının 110 kilometresi Karayolları ağında, 125 kilometresi de Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmakta. 2018 yılı itibariyle nihai hedeflerimize ulaşmak üzereyiz. Şu an yoğun bir çalışmamız var. Özellikle Ordu, büyükşehir olduktan ve Ordu-Giresun Havalimanı açıldıktan sonra ulaşım konusunda kendi kabuğunu kırmış bir il. Bölgede de model olabilecek yatırımları yapmış bir il. Temmuz ve fındık öncesi şehrimize çok yoğun bir nüfus ve buna dayalı bir turizm beklentisi içindeyiz. Yeşil Yol projesi de; havalimanıyla, bizim yapmış olduğumuz bağlantı yollarıyla, muhteşem coğrafyamız ve güzelliğimizle birlikte hem Türkiye\'de, Ordu ve Karadeniz bölgesinin tanıtımına ciddi destek olacak, hem de ulaşmı anlamında şehrimizdeki eksiklikleri gidermiş olacak. Ayrıca \'Yeşil Yol\' güzergahında, 2 bin rakımlı Çambaşı yaylamızda kayak merkezimiz var\" dedi. KARADENİZ- AKDENİZ YOLU ÜZERİNDENDE ULAŞIM VAR Karadeniz\'in kapılarını Ordu üzerinden İç Anadolu Bölgesi\'ne açacak olan, çalışmaları devam eden Karadeniz Akdeniz Otoyolu\'nun da Yeşil Yol projesine katkı sağlayacağını anlatan Yılmaz, \"Yeşil yolumuz bin rakım üzerinde Karadeniz sahil yoluna paralel bir yol. Bu yolları akslarla bir birine bağlayan geçişler de var. Türkiye\'nin, hatta dünyanın en zor coğrafyasından biri olmasına rağmen ulaşım anlamında kabuğunu kırmış bir il haline geldik. Karadeniz-Akdeniz yoluna 700 milyon TL\'ye yakın harcanmış rakamı var. Ordu-Mesudiye arasında 130 kilometrelik yol 80 kilometreye kadar düşecek. Bu yıl sonu itibariyle yüzde 90 seviyesinde bitecek, 2019 sonunda yol teslim edilecek. Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu-Mesudiye arasında yine 25 tünel var, 15.1 kilometre tünel uzunluğu var. Karadeniz-Akdeniz yolu üzerinden Mesudiye\'den geçen Yeşil Yol\'la Karadeniz\'in yaylalarına da kolayca ulaşılabilecek\" diye konuştu. Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak kentte altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, il genelinde 17 farklı noktada da asfalt ekiplerinin çalışma yürüttüğünü, yolların iyileştirilmesi ve asfaltlanmasıyla kente turizm alanında ve yaylalara ulaşımın dahada kolaylaşacağını da sözlerine ekledi.