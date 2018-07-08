(Görüntülü) Karadeniz şiveli tişörtlere ilgi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de, Karadeniz insanının hayata esprili yaklaşımından yola çıkılarak tasarlanan ve dünyanın birçok ülkesinden de alıcı bulan yöresel şiveli kelimelerin basılı olduğu tişörtler yoğun ilgi görüyor.



Karadeniz bölgesinde özelikle halk dilinde sıkça kullanılan \'Bezdum\', \'Hallederuz\', \'Sevdali\', \'Darlandum\', \'Yeter da\' ve \'Yedunuz beni\' gibi bazı yöre şivesini taşıyan kelimelerin basılı olduğu tişörtler, yerli ve yabancı turistlerin ilgini çekiyor. Tişörtlerin yanı sıra aynı kelimelerinin yer aldığı çakmak, tulum, magnet, bere, kahve takımı, küllük ve bardak gibi pek çok hediyelik ürün de internet üzerinden ve satış mağazalarından yoğun talep görüyor. Kent merkezinde ve çeşitli yerlerdeki mağazalarda satışı yapılan ürünler, özellikle yabancı turistlerce daha çok satın alınıyor. Mağazalarda satılan tişörtlerde yer alan kelimelerin anlamına yönelik satış temsilcilerince müşterilere açıklamada da bulunuyor. Karadeniz\'de halk arasında yoğun olarak kullanılan kelimelerden ilham alınarak üretilen tişörtler, kentte geçen yıl girişimcilik ödülüne de layık görüldü.



\'YOĞUN TALEP VAR\'



İlgi gören tişörtlerin yapımı ve satışı noktasında öncü olan Orhan Sarıoğlu, amatör olarak başladıkları işlerini profesyonel bir noktaya taşıdıklarını belirtti. Sarıooğlu, \"Bu düşünceyi firmamız ile birlikte markalaştırmak istedik. Amatör olarak başladığımız bu işte profesyonel bir noktaya ulaştık. Firmamızın internet sayfası, geçtiğimiz ay 250 farklı ülkeden ziyaret ve sipariş aldı. Biz ise geçen ay bu ziyaretlerden firma olarak 64 ülkeye ürün yolladık. Dünyanın her yerine kargomuzu yolluyoruz. Daha çok Almanya, Amerika, Fransa ve İngiltere’den siparişler geliyor. Ağırlıklı olarak üzerinde \'Bezdum\', \'Darlandum\' ve \'Hallederuz\' yazan ürünlerimizi tercih ediyorlar. Yoğun talep var. Bu da bizi mutlu ediyor\" diye konuştu.



Üzerinde \'sikinti yok\' yazılı tişörtü satın alan bir müşteri de \"Rize\'de bu tişört ile dolaşmam gayet normal karşılanıyor. Burada insanlar buna alıştı. Ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi farklı şehirlere gittiğimiz zaman insanlar şaşırıyor ve hoşlarına gidiyor\" diye konuştu.



\'KELİMELERİ AÇIKLIYORUZ\'



Satış temsilcisi Tuğba Teker ise Rizeli olmayan insanlara satış yaparken üzerinde yazılan kelimelerin anlamını kendilerine açıkladıklarını anlattı. Teker, \"Tişörtlerimizde yazan kelimeleri Rizeli olmayan kişiler, çoğunlukla anlamadıkları için alt kısmında açıklamaları yazıyor. Biz de onlara anlatıyoruz. İlginç buluyorlar. Hediye olarak sevdiklerine de alıyorlar. \'Afkur\' yazan tişörtümüzün ne anlama geldiği yabancı müşterilerimizce çok kez soruluyor. Bu kelime yöremizde \'boş konuşma, çok konuşma dur\' anlamına gelmektedir. Müşterilerimiz ürünlere gülerek yaklaşıyor\" dedi.



Bu arada ilgi çeken tişörtler 50 liradan alıcı bulurken, hediyelik ürünler ise 15 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.