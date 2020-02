(Görüntülü) Karadeniz hurmasında hasat başladı

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA) - Karadeniz\'de kış mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan hurmanın hasadı başladı. Ağaçları süsleyen sarı renkli meyveleri toplayan üreticiler, meyvelerin bir kısmını kış için stoklarken, bir kısmını da pazarda satıyor. Üreticiler, \'Trabzon hurması\' da olarak bilinen meyveden pekmez de üreterek ciddi gelir sağlıyor. Bu yılki hasattan oldukça memnun olduklarını belirten üreticilerin yanı sıra Diyetisyen Akın Tokatlı, hurmanın lifli bir besin olması dolayısıyla mide ve bağırsak sistemini koruyarak kabızlığı da önlediğini belirtti. ÜRETİCİLER HASATTAN MEMNUN Hurma üreticisi Osman Dağdeviren, hasadın oldukça verimli geçtiğini belirterek \"Hurma meyvelerini topladıktan sonra kış meyvesi olarak ambarlarda saklıyoruz. Burada bir süre olgunlaşan hurmaların bir kısmını pekmez olarak değerlendiriyoruz. Her sene bu kadar verimli olmuyor. Bu sene çok güzel. Her yıl böyle verimli olmuyor. Biz bu hurmaların bir kısmını evde kendimiz için ayırıyoruz. Bir kısmını pazarda satıyoruz. Sağlık açısında çok yararlı bir meyve olduğu için Karadenizliler her kış mevsiminde sıkça tüketir\" dedi. \'MİDE VE BAĞIRSAK SİSTEMİNİ KORUYOR Trabzon Hurması\'nın besleyici özeliğinin yüksek olduğunu belirten Diyetisyen Akın Tokatlı, \"Trabzon Hurması lif içeriği çok yüksek bir besin gıdasıdır. Bu yüzden mide bağırsak sistemini koruyarak kabızlığı da önler. 100 gramında yaklaşık 3,6 gram lif içerir. Bunun sayesinde de kansere karşı koruyucu özelliği vardır. Enerji değeri yüksek olduğu için porsiyona dikkat edilmesi gerekir. Günlük alınması gereken miktar ise bir orta boy kadardır. Lif hipertansiyonu önlerken kalp sağlığını da korur. Kansızlık, iştahsızlık ve zayıflık gibi durumlarda Trabzon hurmasını önerebiliriz\" diye konuştu. TRABZON HURMASI Latincesi Diospyros kaki olan bu şifalı meyve turuncu renkte ve yaklaşık elma büyüklüğündedir. Temmuz-ağustos aylarında çiçek açar ve tohumları kasım ayında olgunlaşır. Anavatanı bir çok meyve gibi Çin\'dir. Fakat daha sonra Japonya\'ya getirildiği için Japon hurması adı verilmiştir. Ağaçta yetişir. Ağaç kazık köklüdür, ortalama 5-6 metreye kadar boylanır. Yaprakları ilkbaharda yeşil sonbaharda ise kırmızı, sarı, turuncu gibi renklere dönüşür. Bu yüzden ağaç, süs bitkisi olarak da peyzaj alanında kullanılır. Turuncu olan meyve çok tatlıdır. İçi yumuşak olan meyve oldukça güzel bir tada sahiptir. Meyvesi çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir. Ülkemizin de bazı bölgelerinde yetiştirilmektedir. B1, B2, B3 ve C gibi çeşitli vitaminler ve askorbik asit içermektedir.