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(Görüntülü) Karacasu'da kayıp yaşlı kadın 4 gündür aranıyor

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde kayıp olan Zeliha Altınkurt (85), 4 gündür çok sayıda ekip tarafından aranıyor

12 Kasım 2018 21:12

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde kayıp olan Zeliha Altınkurt (85), 4 gündür çok sayıda ekip tarafından aranıyor. Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Evi\'nde yaşayan alzheimer hastası Zeliha Altınkurt, 4 gün önce kayboldu. Kayıp yaşlı kadının bulunması için ekipler harekete geçti. AFAD, polis, jandarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 arama köpeği ile vatandaşlar çalışmalara katıldı. Akut Sorumlusu Vahap Ağırtaş\'ın, çalışmalara katılan vatandaşlara, aramalarda ne yapmaları gerektiğini anlattığı görüldü. Ancak geçen zamana rağmen yaşlı kadından bir ses çıkmadı. Ekiplerle birlikte bugünkü arazi arama çalışmasına katılan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, \"MOBESE kameralarındaki verilere göre geçen perşembe günü sabah saat 06.00 civarında evden çıkıp, köprüde durduğu ve tekrar eve yöneldiği görülüyor. Arama köpekleri de bizi buraya yönlendirdi. Bu bölgeye ağırlık verdik. Bugün ise kırsal Yazır Mahallesi\'nde görüldüğü ihbarı geldi. Ekiplerimizle bu bölgeyi tarayacağız. Bulana kadar da devam edeceğiz\" dedi.

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