(Görüntülü) Karacabey Longozu'nda görsel şölen

BURSA, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün koruması altında olan, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Türkiye’nin üçüncü büyük longozu ziyaretçilerini bekliyor. Bir tabiat harikası longoz, görsel şölen sunuyor. Farklı habitat özelliklerini bir arada barındıran ve biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan Karacabey Longozu ve Kocaçay Deltası kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşleri, doğa kampları gibi farklı eko-turizm aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği nadir alanlardan biri olarak görülüyor. KARACABEY LONGOZU Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avrupa’da örneği bulunmayan ve Türkiye’deki 4 longoz içinde 3’üncü büyük ‘subasar ormanı’ olan Karacabey Longozu, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan bir özel ekosistem olarak tanımlanıyor. Longoz, yılın belli dönemlerinde veya yıl boyunca taban suyunun yükselmesine bağlı olarak bataklık ve göllerde oluşan orman olarak da nitelendiriliyor. Açıklamada, yalnızca dişbudak, kızılağaç, göl soğanı, su menekşesi, nilüfer çiçeği gibi belirli bitkilerin yetiştiği ve flamingo, kara leylek, balıkçıl gibi kuş türlerinin bulunduğu bir yaşam ortamını olan bu ekosistemin devamlılığı için en temel koşulun bol suyun devamlılığı olduğu ifade ediliyor. Açıklamada, suyun getirdiği kil ve organik materyaller ile bu sahaların topraklarını mineral ve organik madde yönünden zenginleştirdiği belirtilerek, \"Bu sucul ormanlar yağmur ormanları gibi gürdür. Bununla birlikte yağmur ormanları gibi sadece yağışa ve hava nemine değil, daha çok \'taban suyu\'na bağımlıdır. Bu özellikleri ile longozlar tropikal bölgelerin \'mangrove\' ormanlarına benzerler\" denildi. KOCAÇAY DELTASI Bakanlıktan Kocaçay Deltası ile ilgili de açıklama yapıldı. Açıklamada, Kocaçay’ın, başta Susurluk Irmağı ve Nilüfer Çayı olmak üzere Güney Marmara akarsularının büyük bölümünün birleşmesiyle oluştuğu belirtildi. Kocaçay’ın, Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında Marmara Denizi ile buluştuğu noktasında bulunan Kocaçay Deltası’nın, barındırdığı doğal yaşam alanlarının çeşitliliği bakımından eşsiz bir zenginliğe sahip olduğu, deltanın kumul bitkileri, bataklıkları, longoz ormanları ve gölleriyle farklı habitatlara ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Kocaçay Deltası ve longoz ormanı pek çok farklı kuş türü için de önemli bir beslenme, dinlenme ve üreme alanıdır. Bölgenin aynı zamanda göç yolları üzerinde yer alması nedeniyle deltada ve longoz ormanlarında yaklaşık 200 farklı kuş türü gözlenebilmektedir. Aralarında tepeli pelikan, ak pelikan, kara leylek, flamingo ve kuğu gibi nesli tehlike altına girebilecek türlerin de bulunduğu 12 kuş türü deltada üremektedir. Bu eşsiz güzelliklere sahip longozun korunarak gelecek nesillere aktarılması hususunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı da çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu çerçevede \'Karacabey Kocaçay Deltası sulak alanı alt havza biyolojik çeşitlilik araştırma\' projesi tamamlanmıştır. Ayrıca Karacabey Longozu\'nda 1 adet kuş gözlem kulesi yapılmıştır. Diğer yandan bölgede Tabiat Eğitim Merkezi kurmak için planlama yapılmaktadır.\"