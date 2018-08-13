(Görüntülü) Karacabey Belediyespor'dan imza şov

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'de hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Karacabey Belediyespor, 15 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen imza törenine, yeni transfer edilen 15 yeni oyuncu katıldı. İmza töreninde konuşan Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, \"İnşallah bu sene güzel bir sezon geçireceğiz. Hocalarımızla ve yeni oyuncularımızla sakatlıklar da olmadan, kazasız ve belasız bir şekilde ligi tamamlayacağımıza inanıcımız tam. Hedefimiz üst sıralarda yer almak. İlk maçlarda üst sıraları yakalayarak burayı hiç bırakmayacağız. Hedefimiz 2?nci Lig?e çıkmak\" ifadelerini kullandı.

\"KARACABEY\'İN FUTBOLDA ÖNÜ AÇIK\"

Karacabey Belediye ve Karacabey Belediyespor Başkanı Ali Özkan ise, ?Hocamız Hasan Şermet ile anlaşarak sezona başladık. Yaptığımız transferleri hocamız ve transfer komitemizle birlikte koordineli olarak gerçekleştirdik. Bu yıl çok kaliteli, kendini ispatlamış ve genç oyunculardan oluşan bir kadromuz olacak. Karacabeyli futbolseverlere keyifli maçlar izleterek 3?üncü Lig?den 2?nci Lig?e çıkmayı hedefliyoruz. Altyapıyla ilgili de güzel çalışmalarımız var. Altyapıyı, hocamızın önderliğinde daha bilimsel bir zemine oturtmayı planlıyoruz. Bir taraftan tesisleşme, bir taraftan altyapı, buna bir de sportif başarı eklenince Karacabey?de sporun çağ atlamaması için hiçbir neden yok. Karacabey?in futbol açısından önünün açık olduğu kanaatindeyim? şeklinde konuştu.

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet ise, oyuncularla birlikte 2?nci Lig hedefi doğrultusunda ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerini belirtti.

Oyuncular adına konuşan Gökhan Çetinus da, iyi bir sezon geçireceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi. Çetinus, ?Burada aile ortamı gibi çalışıyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Karacabey?i en iyi şekilde temsil ederek ligi istediğimiz yerde bitireceğiz? dedi.