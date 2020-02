(Görüntülü) Karacabey Belediyespor gözünü Gölcükspor maçına çevirdi

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Gölcükspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Karacabey Belediyespor, Gölcükspor ile 30 Eylül Pazar günü saat 16:00’da kendi sahasında oynayacağı maçı kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Gölcükspor maçıyla ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, \"Her maç bizim için çok önemli. Bilhassa içeride oynayacağımız maçlar. İç sahadaki galibiyetler, bizim puan sıralamasındaki yerimizde daha etkili olacak. Biz Gölcükspor maçında hata yapmak istemiyoruz. Gölcükspor takımı da nispeten bizim gibi genç bir takım. Onlar da kadrolarını bayağı değiştirdi. Geçen seneden kalan sadece dört oyunları var. Bizim takımımız karşılaşacağı her takımı yenecek potansiyelde\" dedi. \"Geçen haftaki galibiyetin daha değerli olduğunun anlaşılabilmesi için Gölcükspor maçını muhakkak kazanmalıyız\" ifadesini kullanan deneyimli çalıştırıcı ayrıca, \"Bu maçı alarakiyi bir ivme kazanmak istiyoruz. Gölcük maçına biz eşik atlama maçı olarak bakıyoruz. Bizim adımıza Gölcük maçı çok önemli bir maç. Maçı kazanmak adına her şeyimizi ortaya koyacağız. Taraftarımızdan bize 90 dakika destek vermelerini istiyoruz. Onların destekleriyle bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.