(Görüntülü) Karaburun'daki göçmen faciasıyla ilgili 4 şüpheli adliyede

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan göçmenlerin taşındığı teknenin batması sonucu 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin de 28 saat yüzerek, sağ kalmayı başardığı faciayla ilgili geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan göçmenlerin taşındığı teknenin battığı ve 8 kişinin cesedine ulaşıldığı faciayla ilgili 28 saat yüzerek, hayatta kalmayı başaran Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali\'nin (30) verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Polis, kişi başı 500 dolara anlaşıldığını ve göçmenlerin İstanbul\'dan İzmir\'e getirildiğini belirledi. İzmir\'de göçmenleri karşılayan, 1 gece burada konaklamalarını sağladıktan sonra Foça ilçesine götüren 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 kişi, emniyete götürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki ifadesinde, İstanbul\'dan gelen göçmenleri teslim aldıklarını ve Karabağlar ilçesindeki 2 evde 1 gece boyunca misafir ettiklerini söylediği öğrenildi. Ayrıca tekneyi kullanan kişinin de deniz yolu taşımacılığı konusunda hiçbir belgesinin ve tecrübesinin olmadığı ortaya çıktı.



\'BUNLAR BİZİM GÖNDERDİKLERİMİZ, KAÇALIM\' DEMİŞ



Faciadan kurtulan Mıhabat İsmael Ali\'nin teşhis ettiği şüphelilerden A.H.\'nin, emniyetteki ifadesinde, İstanbul\'dan otobüsle gelen göçmenleri İzmir\'deki otogarda karşıladığını ve diğer şüpheli N.S.\'nin Karabağlar\'daki evine götürdüğünü söylediği öğrenildi. Karaburun\'da teknenin battığını haberlerden öğrendiğini öne süren şüphelilerden R.O.\'nun, A.H.\'nin yanına gidip, \"Bunlar bizim gönderdiklerimiz, kaçalım\" dediği de ifadesinde yer aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.



MENDERES\'TEKİ KAMYON KAZASI DETAYI



Öte yandan Menderes\'te göçmenlerin taşındığı kamyonun dere yatağına uçtuğu kazayla ilgili de adliyeye sevk edilen şüphelilerin bağlantısının olup, olmadığı araştırılıyor. Karaburun\'da ise kayıp olan göçmenlerin aranmasına devam ediliyor.