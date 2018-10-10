(Görüntülü) Karaburun'da kaçak teknesi battı: 8 ölü, 26 kayıp (5)

Karaburun\'da kaçak teknesi battı: 8 ölü, 26 kayıp (5) ANNEDEN, EN ACI TEŞHİS İzmir\'in Karaburan ilçesi açıklarında, bulundukları teknenin batmasıyla ölen 8 kaçak göçmenin cesedi, ön otopsi için Karaburun Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cumhuriyet savcının hazır bulunduğu ön otopsi sırasında yürek burkan anlar yaşandı. Kaçaklardan, şu ana kadar sağ kurtulan tek kişi olan Iraklı 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali, ölenleri teşhis etmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkartılıp morga getirildi. Morg girişinde tabutları gören ve olayda da 5 çocuğu halen kayıp olan acılı anne, gözyaşlarına boğuldu. Bu anlarda yaşadığı acıdan ve 28 saat suda kalmanın verdiği bitkinlikten ayakta durmakta güçlek çeken anneye kadın polis yardımcı oldu. Cesetleri bulunan 8 kişiden 2\'sinin 9 ve 12 yaşlarında çocuk olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Cenazelerin alınmasından görüntü. - Iraklı annenin morga getirilmesinden görüntü. - Gözyaşlarına boğulmasından görüntü. - Morgtan görüntü. Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / KARABURUN (İzmir), (DHA)