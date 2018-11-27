(Görüntülü) Karabük'te drift atan sürücüye ceza (Yeniden)

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, bir fabrikanın giriş kapısı önünde otomobiliyle drift atan sürücü koşarak gelen güvenlik görevlilerinden kaçtı. Güvenlik kameralarından tespit edilen sürücüye 5010 TL para cezası verilirken, geçici süreyle ehliyetine el konuldu, otomobili de trafikten men edildi. Olay, akşam saatlerinde bir fabrikanın giriş kapısı önündeki alanda meydana geldi. Otomobiliyle drift yapan Ö.A., kendisine engel olmak için koşarak gelen fabrikanın güvenlik görevlilerinden kaçtı. Fabrikanın güvenlik kameralarından tespit edilen otomobil polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda otomobil bulundu. Sürücü Ö.A.\'ya 5010 TL idari para cezası verilirken, 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu, 60 gün süreyle de otomobili trafikten men edildi.