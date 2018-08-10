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(Görüntülü) Karabük'te 2 katlı ev yandı

Bülent DİKTEPE, KARABÜK,(DHA)KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

10 Ağustos 2018 20:45

Bülent DİKTEPE, KARABÜK,(DHA)KARABÜK\'ün Yenice ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Saat 15.00 sıralarında Yenice\'ye bağlı Yeşilköy Köyü Karakavuz Mahallesi\'nde Mustafa Karakavuz\'a ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hiç kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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