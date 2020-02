(Görüntülü) Karabükspor'da lisans tepkisi

Bülent DİKTEPE / KARABÜK (DHA) - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, 16 oyuncusunun lisans işlemlerinin henüz daha çözülemediğini belirterek, \"Bu oyuncularımla kim mukavele imzaladıysa verdiği sözleri yerine getirsin. Karşılıklı imza atmak çok önemlidir. Herkes gerekeni yerine getirecek. Verdikleri sözleri yerine getiremiyorlarsa da gereğini yapsınlar. Ben her zaman, her türlü gereğini yapmaya hazırım\" dedi. Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, transfer ettikleri 16 oyuncunun lisanslarının halen daha çıkmadığını belirterek, \"İşin daha kötüsü bir umut yok. 2 tane milletvekilimiz soyunma odasına girerek destek verdiler ama destek öyle verilmez. İcraat yapılarak destek verilir. İcraat olmazsa oraya gelip de görüntü yapmaya gerek yok. Resim çekilip de gazetelerde gösterilmeye gerek yok. Destek verilmesi gerekir. Bize desteğin nasıl verileceği ise ortada. Oyuncularımın transferini açarak verilmelidir. Geçen hafta sayın başkanımız Mehmet Aytekin oyuncularımla toplantı yaptı. \'Yüzde bir bile açılmama ihtimali yok\' dedi. Maalesef transferimiz açılmadı, bu haftaya sarktı. Görünen o ki bu haftada açılmayacak. Buraya gelip ben CEO\'yum diyen kardeşlerimiz, benden habersiz buraya kimse gelmez diyen kardeşlerimiz neredeler diye merak ediyorum. Buradaki insanlar oyun oynamıyorlar. Herkesin ekmek davası. Transferin açılmasını rica ediyorum. Kardemir Karabükspor eşrafının buna duyarlı davranmasını rica ediyorum. Bu oyuncularımla kim mukavele imzaladıysa verdiği sözleri yerine getirsin. Karşılıklı imza atmak çok önemlidir. Herkes gerekeni yerine getirecek. Verdikleri sözleri yerine getiremiyorlarsa da gereğini yapsınlar\" şeklinde konuştu. Genç takımla sahaya çıkıp rezil olunmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti: \"Ben her zaman, her türlü gereğini yapmaya hazırım. Oyuncularımın burada onurlu bir şekilde mücadele etmesi, Kardemir Karabükspor\'un onurlu bir şekilde sahaya çıkması gerekir. Genç takımla sahaya çıkıp da rezil olmayalım her maçta. Umarım mesaj gereken yerlere gitmiştir. Buradan gitmeye de, kalmaya da, mücadele etmeye de hazırım ama her şey mertçe olsun. Benim oyuncularıma kim imza attırdıysa transferi açtıracaklar, açtırmak zorundalar. Herkes emek parası için burada. Hiç kimse buraya tatile gelmedi. Hiç kimse duyarsız davranamaz. Şimdi Hatayspor deplasmanına gideceğiz. Yine altyapı oyuncularıyla sahaya çıkacağız zannedersem. Görüntü o. Bu son derece etik olmayan bir davranış. Kardemir Karabükspor\'a bu yakışmıyor. Kimseyi suçlamıyorum. Sadece takım sahip çıkılmasını rica ediyorum.\"