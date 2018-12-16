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(Görüntülü) Kar yağışı nedeniyle okulun giriş çatısı çöktü

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin girişindeki sac ve demirden yapılan çatı, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü

16 Aralık 2018 17:53

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesindeki Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin girişindeki sac ve demirden yapılan çatı, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Hafta sonu olması nedeniyle okulda öğrencinin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti. ​Karlıova ilçesinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bugün sabah saatlerinde Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin kapı girişinin üzerine demir ve sacdan yapılan çatı üzerine yağan karı taşıyamayınca çöktü. Hafta sonu olması nedeniyle okulda öğrencinin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaymakam Levent Yetgin, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını söyleyerek, enkazın kaldırılması için yetkililere talimat verdi.

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