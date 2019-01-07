(Görüntülü) Kar, Hakkari'de tribün çatısının çökmesine neden oldu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'deki olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı, stadyumun tribünün çatısının çökmesine neden oldu. Hakkari ve çevresinde etkili olan ve kalınlığı 1 metreyi bulan kar, ulaşımın ve eğitimin aksamalara neden olurken, Merzan Mahallesi’nde bulunan 500 seyirci kapasiteli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait futbol sahasının da tribün çatısının çökmesine neden oldu. Çatının, kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan karın ağırlığı nedeniyle sabah saatlerinde çöktüğü, çalışmalara başlandığı belirtildi.