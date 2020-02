(Görüntülü) Kapıkule'de yoğunluk; araç kuyruğu gümrük dışına taştı -2

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- YAZ tatillerini Türkiye\'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğuna Kurban Bayramı da eklenince sınır kapılarında yoğunluk arttı. Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan çıkış yapmak isteyenlerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taşarak 5 kilometreyi buldu. Kapıkule\'den son 48 saatte 4 bin 261 aracın giriş, 8 bin 255 aracın da çıkış yaptığı kaydedildi.







Avrupa\'da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenler ise dönüş devam ediyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyenlerin de katılımıyla Kapıkule Sınır Kapısı\'ndaki araç kuyruğu gümrüğün dışına kadar uzadı. Kara yoluyla gelerek dönüş için Kapıkule\'yi tercih eden gurbetçiler çift sıra yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve perşembe ile pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek daha rahat geçiş gerçekleştirebilecekleri belirtildi.







Almanya\'ya dönüş için yola çıkan gurbetçilerden İzzet Yavuz, her yıl kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Türkiye\'ye gelirken gümrüklerde çok beklemediklerini kaydeden Yavuz, \"İzin bitti, şimdi dönüşe geçtik ama sınırda çok kuyruk var. Yetkililerin bu kuyrukları kısa zamanda eritmesini bekliyoruz. Gümrüğün dışında 3 saattir bekliyoruz. Bundan sonra daha yolumuz uzun, ne kadar zamanda Almanya\'ya döneceğiz, hiç bilmiyorum\" dedi. Hollanda\'da yaşayan Vehbi Işık da her yıl böyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, \"Hollanda\'ya geri dönüyoruz. Bürokrasiden beklediğimiz, bu zamanlarda Bulgaristan ile birlikte bir çözüm getirmeleri. İnsanlar her yaz bu sıkıntıları çekiyor. Biz 4-5 saattir bekliyoruz, ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Bundan sonra daha yolumuz var. Bulgaristan\'dan sonra Sırbistan, Macaristan var. Ondan sonra yolumuz rahatlar diye düşünüyorum. Gelirken 36 saatte İstanbul\'a geldim. Böyle devam ederse dönüş 50 saati geçecek\" diye konuştu.







\'BULGAR\'A GEÇİNCE KİMSE SESİNİ ÇIKARMIYOR\'







Kapıkule girişinde kuyruk nedeniyle zaman zaman tartışma çıkarken, yoğunluğu bazı sürücüler normal buluyor, bazıları ise korna çalarak tepki gösteriyor. Almanya\'da yaşayan Ahmet Kara, gurbetçilerin sadece Türk gümrüklerinde isyan ettiğine dikkat çekerek, \"Berlin\'e dönüyoruz. Gelirken de bekledik, şimdi giderken de bekliyoruz. Bu son derece normal. Bu kadar tepki gösteren insanlar, Bulgaristan\'da hiç tepki göstermiyor. Sadece sözümüz Türkiye\'ye geçiyor. Neden? Burada tepki gösterebiliyoruz ama Bulgar\'a geçince kimse sesini çıkarmıyor. Bizim memlekette herkes tepki gösteriyor\" ifadelerini kullandı.







48 SAATTE 10 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI







Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 48 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan 4 bin 261 aracın giriş, 8 bin 255 araçta 9 bin 182 kişinin de çıkış işlemi yapıldı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9\'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.