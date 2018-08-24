(Görüntülü) Kapadokya'ya bayramda ziyaretçi akını

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE\'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, Kurban Bayramı\'nda yerli- yabancı turistlerin akınına uğradı. Nevşehir\'in peribacaları ve kayadan oyma otelleriyle meşhur Ürgüp, Göreme, Avanos ilçelerinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 100\'e ulaştı. Bölgedeki turizmciler, turistlerin Kapadokya\'ya ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi. Göreme Turizmini Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Görmez, \'\'İlçemizdeki oteller tamamen doldu. Bölgemizdeki turistlerin yüzde 65\'i yabancı, yüzde 35\'i de yerlilerden oluşuyor. Ayrıca gurbetçi vatandaşlarımız ve yakın bölgelerden Kapadokya\'ya gelen tatilcilerimiz de yoğunluk oluşturuyor. Bayram tatilinden sonra da yabancı turistlerimizin rezervasyonları, Kasım ayına kadar sürüyor\'\' dedi. Kapadokya\'daki bir turizmci ise \'\'Bölgemizde özellikle Çin, Rusya ve Japonya\'dan gelen yabancı turistler ağırlıkta bulunuyor. Bunların yanı sıra İspanya, Danimarka, İsveç, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden de turistler geliyor. Bu sene turistlerin bölgemize ilgisinden çok memnunuz. Bayram tatilinin 9 gün gibi uzun olması nedeniyle yerli turistte de önemli bir artış var\'\' diye konuştu. Turistik ilçelerden Ürgüp\'teki otelin yöneticisi Oğuz Kahraman da kayadan oyma turistik otellerde doluluk oranının yüzde 100\'ü bulduğunu ve gelen talepleri karşılayamadıklarını söyledi. Kahraman, \'\'İlçemizdeki gecelik fiyatı 200 TL olan otellerde de geceliği 2 bin TL olan otellerde de yer yok. Bayram tatili boyunca otellerimiz tamamen dolu. Bayramdan sonraki rezervasyonlarımız da devam ediyor\'\' dedi.