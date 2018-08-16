(Görüntülü) Kapadokya'dan “İklim için Ses Ver”meye davet

İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - İklim değişikliğine karşı yerel topluluklarla birlikte mücadele eden 350.org aktivistleri Kapadokya’da balondan açtıkları pankartta 8 Eylül’de herkesi iklim için ses vermeye davet etti. Kapadokya’nın seçilme nedeni ise Anadolu’nun kalbinde yer alması ve güneş enerjisi alanındaki potansiyeli.





Gün geçtikçe derinleşen iklim krizine karşı başta yerel yönetimler olmak üzere karar alıcıları somut taahhütler vermeye çağıracak Rise For Climate (İklim için Ses Ver) Küresel Etkinlik Günü 8 Eylül’de gerçekleşecek. 350.org Türkiye aktivistleri, Türkiye’den birçok sivil toplum kuruluşunun ve yerel grubun da katılacağı etkinlik gününe çağrı yapmak için, Nevşehir/Kapadokya’dan havalandırdıkları balondan “Geleceğimiz için, Gezegenimiz için, #İklimiçinSesVer” pankartı açtılar.





“İklim hareketinin sesi yerelden yükselir”





Balondan pankart açma eylemi hakkında konuşan 350.org Türkiye temsilcisi Efe Baysal, Kapadokya’yı hem Anadolu’nun kalbinde yer almasından hem de güneş enerjisi potansiyelinden dolayı seçtiklerini belirtti ve amaçlarının siyaset yapıcılara net bir mesaj göndermek olduğunu söyledi. Türkiye’nin bir an önce fosil yakıtları terk etmesi gerektiğini söyleyen Baysal, adil geçiş yoluyla enerji dönüşümünün başlatılması gerektiğini vurguladı. Baysal sözlerini şöyle bitirdi:





“İklim krizi kendini sellerle, aşırı sıcaklarla, orman yangınlarıyla, ani hava değişimleriyle her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Önümüzde iki yol var; ya umursamayacağız ve gelecek nesillere kabarık bir iklim faturası ve yaşamın gün geçtikçe zorlaştığı bir dünya bırakacağız ya da gökyüzüne yükselen pankartımızda yazdığı gibi geleceğimiz için, gezegenimiz için iklim için ses vereceğiz. Bu sebeple, 8 Eylül’de gerçekleşecek Küresel Etkinlik Günü’nü önemsiyor ve başta yerel yönetimler olmak üzere herkesi iklim hareketinin sesini yükseltmeye davet ediyoruz”





8 Eylül’de Ne Olacak?





Küresel ısınmayı 1.5 - 2 derece sınırında tutmayı hedefleyen Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine ulaşabilmek için yerel yönetimleri iklim taahhütlerinde bulunmaya davet edecek Küresel İklim Eylem Zirvesi 12 - 14 Eylül’de Kaliforniya’da gerçekleşecek. Zirveden hemen önce, 8 Eylül’de ABD’den Fiji adalarına; çeşitli STK’lar, demokratik kitle örgütleri ve yerel topluluklar yerel yönetimleri bir an önce iklim değişikliğine karşı somut politikalar geliştirmeye davet edecek.





Türkiye’de ise şu ana kadar kesinleşen yedi etkinlik noktası var. İstanbul’da boğazın iki yakası Kadıköy ve Sarıyer’de, Kırklareli’nde, Çanakkale Kazdağları ve Güzelyalı plajında, Antalya - Alakır Vadisi’nde ve Eskişehir - Odunpazarı’nda gün özelinde çeşitli etkinlikler gerçekleşecek.





Küresel Etkinlik Günü kapsamında İklim için Ses Ver’mek, isteyenler, kendi etkinliklerini oluşturmak ve daha fazla bilgi almak için www.iklimicinsesver.org sitesini ziyaret edebilirler.





Küresel İklim Eylem Zirvesi Hakkında:





12-14 Eylül 2018 tarihlerinde Kaliforniya\'da düzenlenecek Küresel İklim Hareketi Zirvesi, iklim değişikliğinin gerçek ve şiddetli etkilerini şimdiden yaşayan insanların yaşadıklarını gündeme getirerek, iklim değişikliği tehdidinin aciliyetini vurgulamayı, dünyanın dört bir yanından yerel toplulukları ve yönetimleri bir araya getirmeyi hedefliyor. 2015’te Paris Anlaşması’nın imzalanmasından sonra iklim hareketi konusunda ne kadar ilerleme gerçekleştiğini ve daha ne kadar adım atılması gerektiğini de ortaya koyacak zirve; yerel yönetimlere, iş dünyasına, yatırımcılara ve insanlara iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki harekete geçmeleri ve Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için yeni taahhütlerde bulunmaları için bir fırsat sunacak. Zirvede devletlerin, bölgelerin, şehirlerin, iş dünyasının, yatırımcıların ve sivil toplumun liderleri; bilim adamları, öğrenciler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile bir araya gelecek. (Fotoğraf)



