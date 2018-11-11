(Görüntülü) Kapadokya'da uydu görüntülerine göre yıkım yapılacak

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- PERİBACALARI ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya’da, kaçak yapılaşmanın önlenmesi için sıkı bir takip başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gönderdiği Kapadokya bölgesinin 31 Aralık 2017’den önceki uydu görüntüleri ile yeni görüntülerinin karşılaştırılmasıyla 100’ün üzerinde kaçak yapı olduğu belirlendi. Bu yapıların yıkımıyla ilgili süreç de başlatıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Kapadokya bölgesinin 31 Aralık 2017’den önceki uydu görüntüleri ile yeni görüntüleri geçen ay Nevşehir’e ulaştı. Bu görüntülerin karşılaştırılıp değerlendirme yapıldığını belirten isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, şöyle konuştu:



\"İki görüntünün birebir örtüşmesi gerekiyor. Örneğin, 31 Aralık 2017’den önceki görüntüde yer almayan bir yapı, yeni görüntüde varsa, bu yapı kaçak olarak değerlendiriliyor. Belirlenen kaçak yapıyla ilgili Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne, bu yapının tescilinin yapılmayıp tapusunun verilmemesi, ilgili belediyelere de kaçak yapıyla ilgili yıkım sürecinin başlatılması konusunda yazı gönderiyoruz. Kaçak yapının sahibine ise tebligat gidiyor. Bu tebligatı alan muhatap, itirazını 15 gün içinde yapmak zorunda. Bu sürecin sonrasında ise Belediye Encümeni para cezası ve yıkım kararı alıyor. İmar Barışı Yasası yürürlüğe girince vatandaşlar, beyanda bulunup harcını yatırarak Yapı Kayıt Belgesini aldıktan sonra işin bittiğini düşündüler, ama işin aslı öyle değil. Belirlenen kaçak yapıların Yapı Kayıt Belgeleri iptal ediliyor ve yıkım süreci başlıyor.\"



\'’BAKAN BÖLGEDEYKEN YAPILAN YIKIM, TESADÜF\'



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 3-4 Kasım’da Kapadokya bölgesini ziyaret etmesi ve bölgedeki kaçak yapıların yıkılacağını açıklamasından bir gün sonra Göreme beldesinde bir yapının yıkıldığını anımsatan aynı yetkili, \"Kamuoyunda, \'bakan geldi, kaçak yapıların yıkımı başladı\' gibi yanlış bir algı oluştu. Ancak, kaçak yapılarla ilgili çalışmalarımız, birkaç aydan beri devam etmekteydi. Göreme’deki bu yıkım için de geçmişe dönük bir çalışma söz konusu. Sayın bakanın bölgemizde olduğu sırada yıkımın gerçekleşmesi ise sadece tesadüftür\" ifadelerini kullandı.



UÇHİSAR BELDESİNDE 58 KAÇAK YAPI VAR



Bakanlığın açıkladığı Kapadokya’daki 100’ün üzerindeki kaçak yapının 58’i Uçhisar beldesinde bulunuyor. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaarslan, Kapadokya’da hem yaşamak, hem de bölgeyi korumak zorunda olduklarını belirterek, \"1980 öncesi turizm verilerini, bugünkü turizm verileriyle kıyasladığımızda, çok ciddi turizm gelirlerimiz var ve turizm altyapımızda da çok ciddi bir performansımız var. Şu anda bölgede 28 bin yatak kapasitemiz var. Bu yatak kapasitesinin yüzde 10’u ise Uçhisar beldemizde bulunuyor. Dolayısıyla biz bu bölgede yaşamak ve burayı korumak zorundayız\" dedi.



Hükümetin, 31 Aralık 2017 öncesi kaçak yapılarla ilgili bir imar barışı getirdiğini anımsatan Karaarslan, \"Devlet, vatandaşla bir el sıkışma getirdi ve \'bu tarihten önce yapılan yapılarla barış yapıyoruz, bunları affediyoruz, Yapı Kayıt Belgesi adı altında bunları tescilliyoruz\' dedi. Bu tür yapılar belli müktesep hakları kazanmıyor ama netice itibarıyla gerek elektrik temini konusunda, gerekse belediyelerimizce su abonelikleri konusunda yardımcı oluyoruz. Bunun haricinde 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan yapılarla ilgili hem belediyemizin, hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün, hem Milli Parklar Koruma Müdürlüğü\'nün hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nün gözetmenleri ve gezici denetim elemanlarının çalışmaları doğrultusunda, kaçak yapılarla ilgili tespitlerimiz var. Biz bu kaçak yapılara ilişkin yazılarımızı gönderdik’’ diye konuştu.



\'KAÇAK YAPILARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ\'



Belediyeler Kanunu ve İmar Kanunu gereği, bu kaçak yapıların, 31 Aralık 2017 tarihinden önceki durumlarına getirilmesiyle ilgili yazıların, söz konusu kaçak yapıların sahiplerine gönderildiğini yineleyen Karaarslan, şöyle konuştu:



\"Tabii burada bizim de yaptığımız yanlışlar olabilir. Biz yazı gönderdik ama vatandaş, 31 Aralık 2017’den önce yaptığını iddia ediyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim; 31 Aralık 2017’den önce bir kat yapmış ancak, yapılaşma müsamahasından sonra hemen bir kat daha çıkmış. Şimdi böyle bir uygulamaya ne yapacağız? Hepsini birden mi yıkacağız, yoksa sonradan yaptığı yapıyı mı yıkacağız? Bu gibi uygulamalarda birazcık tereddütlerimiz olmakla beraber, 31 Aralık 2017’den sonra yapılan her türlü yapılaşma bizim nezdimizde kaçak olarak değerlendiriyor ve bu tür yapıların üzerine gideceğiz. Kaçak yapılarla ilgili tebligatlarımızı yaptık. 15 günlük itiraz süreleri var, bu süre içinde varsa itirazları onu bildirecekler. Biz de yeniden durumu değerlendireceğiz ve ona göre bir uygulama yapacağız. Kaçak yapılara önce para cezası uygulanacak ardından da yıkım kararı alıyoruz.’’



Bu arada, Göreme Belediyesi’nin yıkımla ilgili yeterli ekipmanı bulunmadığı için İl Özel İdaresi’nin araç gereçleriyle yıkımın gerçekleştiği kaydedildi.



Öte yandan, Zemi Vadisi\'ndeki bir kaçak yapının ise üzerinin toprakla örtülüp kamufle edildiği iddialarıyla ilgili Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceklerini ve kaçak yapının yıkılacağını bildirdi.