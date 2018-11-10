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(Görüntülü) Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleriyle havalandı

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, bugün sıcak hava balonları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile gökyüzüne çıktı

10 Kasım 2018 20:31

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de, bugün sıcak hava balonları Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün posterleri ile gökyüzüne çıktı. Kapadokya bölgesinde Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 80\'inci yıl dönümü nedeniyle, sıcak hava balonlarına Atatürk posterleri asıldı. Balona binen yerli ve yabancı turistler, posterlerin fotoğrafını çekip görüntüsünü aldı. Atatürk posterleri ile havalanan sıcak hava balonları yerdekiler tarafından alkışlandı. Bu arada Antalya\'dan balayı için gelen bir çift, ellerine Atatürk posterini alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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