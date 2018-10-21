(Görüntülü) Kapadokya Ultra-Trail'de kazanan isimler belli oldu

Olgucan KALKAN / NEVŞEHİR (DHA) - Kapadokya Ultra-Trail\'de orta ve kısa parkurun ardından 119 kilometrelik uzun parkurda da şampiyon belli oldu. Salomon Cappadocia Ultra-Trail\'i İtalyan atlet Andrea Macchi, 11 saat 12 dakika 34 saniyelik derece ile şampiyon tamamladı. İtalyan atleti, İngiliz sporcular Marcus Scotney ve Harry Jones takip etti.



Ürgüp Şehir Merkezi\'nden 5\'inci kez start alan Kapadokya Ultra-Trail\'da orta ve kısa mesafe yarışlarında da kazanan isimler belli oldu.



Sabah saat başlayan 07.00\'de orta parkur (63 km) ile saat 10.00\'da start alan kısa parkur (38 km) kısa parkurda ilk sonuçlar netleşti.