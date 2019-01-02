(Görüntülü) 'KAP Mobil' sermaye piyasasını anlık aydınlatacak

İSTANBUL,(DHA) - Kamu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) altyapısını oluşturduğu mobil uygulaması piyasaya çıktı. KAP Mobil uygulaması ile borsada işlem gören şirket, sektör, pazar ve endeks kriterleri 24 saat anlık takip edilebilecek. MKK Genel Müdürü Dr. Murat Turgut, \"Doğru yatırım için ‘KAP Mobil’ devrim niteliğinde olacak\" dedi. Finansal piyasalarda işlem gören hisselerle ilgili merak edilen bilgilere, KAP Mobil Uygulaması ile erişim olacak. Tamamen yerli olan KAP mobil uygulaması ile anlık veya geçmişe dönük bildirimlere ücretsiz erişim imkanı sağlanacak. MKK’nın altyapısını oluşturduğu uygulama ile borsada işlem gören şirket, sektör, pazar ve endeks kriterleri 24 saat takip edilebilecek. “DOĞRU YATIRIM YAPMA İMKANI KOLAYLAŞACAK” Uygulama ile ilgili bilgi veren MKK Genel Müdürü Dr. Murat Turgut, “KAP mobil uygulamasıyla artık sermaye piyasalarındaki tüm veri akışlarını yatırımcılarımız mobil uygulama üzerinden anında bilgi alabilecekler. Yaklaşık günlük 300 adet bildirimle anında ulaşabilecekler. Sermaye piyasalarının paylaştığı verileri rahatlıkla takip edecekler. Böylelikle sermaye piyasalarında doğru bilgiye erişim ve doğru yatırım yapma imkanı yatırımcılar açısından kolaylaşmış hale gelecek” dedi. \"DEVRİM NİTELİĞİNDE OLACAK” Özellikle piyasanın derinleşmesi ve piyasadaki spekülatif haberlerin engellemesi bakımından bu uygulamanın yerinde ve devrim niteliğinde olacağını dile getiren Genel Müdür Turgut, “Yatırımcılar yavaş yavaş uygulamayı indirmeye başladılar. Çok yakında çok popüler hale gelecektir. Yaklaşık 100 bin sayfa gösteriminin olduğu bir uygulamaya ciddi bir talep olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. \"TAMAMEN YERLİ BİR YAZILIM\" Ayrıca yazılımın tamamen yerli bir yazılım şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Turgut, “Böylelikle uluslararası düzeyde takip edilecek bir yazılımı iç yazılımcılarımız tarafından yapıldığını ifade etmekte fayda görüyoruz” ifadelerini kullandı. \"ANLIK OLARAK BİLDİRİM ALABİLECEKLER\" KAP Mobil Yazılımcısı Meryem Yılmaz ise, “KAP mobil çok büyük bir veri tabanından besleniyor. Normal bir uygulamaya nazaran arşiv niteliğine sahip. Arka plandaki bu kompleks yapıya rağmen ön planda kullanıcılara her zaman sade kullanılışlı bir yapı sunmayı hedefledik. Tabi bu şekilde kalmayacak kullanıcıların isteklerine göre değerlendirip geliştirmelerimize devam edeceğiz. Uygulamada yatırımcılar şirketleri izleyebilir ve izlediği şirketlere ait bilgileri anlık alarak bildirim alabilecekler\" ifadelerini kullandı.