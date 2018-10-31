(Görüntülü) Kanyondaki çöpleri görünce eğitimi kesip temizlik yaptılar

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın gözde turizm noktalarından Köprülü Kanyon\'da doğada arama kurtarma eğitim çalışmalarını sürdüren 2 eğitmen ve 14 kişilik İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım & Arama Kurtarma ekibi, çevredeki kirliğiği görünce eğitim çalışmalarını yarıda kesip, kanyonun en tehlikeli noktalarına inerek çöpleri topladı. Ekip eğitmeni Feyzi Öztürk, Denizli İHH ekibiyle birlikte 16 kişilik grup olarak 2 günlük eğitim için Manavgat\'taki Köprülü Kanyon\'da bir araya geldiklerini belirterek, \"Antalya ekibi olarak Denizli ekibiyle birlikte \'uçurumdan sedyeyle yaralı çıkarma\', \'hava hattı kurularak akarsudan yaralı geçirme\', \'hava hattından bireysel akarsudan karşıya geçme\' gibi çalışmalar yapmayı planladık. Ancak kanyondaki kirliliği görünce dayanamadık ve eğitimi yarıda keserek temizlik yapmaya karar verdik\" dedi. \'ÇÖPLER ARASINDA ÇOCUK BEZİ BİLE VARDI\' Bellerine bağladıkları iplerle kanyona inerek, kanyonu gezenler tarafından atılan pet şişe, teneke kutu, poşet, boş sigara paketleri gibi çöpleri topladıklarını söyleyen Öztürk, “Çöpler arasında çocuk bezi bile vardı\" dedi. Yaklaşık 4 saat boyunca kanyonun ulaşabildikleri noktalarını temizlemeye çalıştıklarını anlatan Öztürk, \"Ekip olarak yaptığımız temizlikte 4 büyük çöp torbasıyla topladığımız çöpleri konteynerlere götürüp bıraktık\" diye konuştu. \'LÜTFEN DOĞAYA DAHA DUYARLI OLALIM\' Köprülü Kanyon\'un Türkiye\'nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ve her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret edildiğini vurgulayan Öztürk, \"Bizim ricamız bu güzelliği gezen ziyaretçiler, lütfen doğaya karşı daha duyarlı olsun. Çünkü birçok çöpün doğada yok olması yıllar sürüyor. Güzellikleri birlikte korumamız gerekiyor\" dedi.