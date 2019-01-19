T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kanyona düşen dağcının cesedine, 3 gün sonra ulaşıldı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaptığı sırada kaybolan ve drone ile yapılan aramada yamaçta fark edilen Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in (21) cesedi, 3 gün süren zorlu çalışma sonucu çıkarılabildi   Türkmenistan uyruklu Yus

19 Ocak 2019 23:23

SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu\'nda kamp yaptığı sırada kaybolan ve drone ile yapılan aramada yamaçta fark edilen Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev\'in (21) cesedi, 3 gün süren zorlu çalışma sonucu çıkarılabildi  
Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, 13 Ocak\'ta, Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu\'nda kamp kurdu. Bölgeye giden vatandaşlar terk edilmiş bir çadır ve çanta buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kamp malzemelerinin Yusuf Hojayev\'e ait olduğunu belirledi. Bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 4 iz takip köpeği eşliğinde arama kurtarma çalışması başlattı. Dik ve sarp kayalıklardan oluşan kanyonda drone ile yapılan aramada, Yusuf Hojayev\'in cesedi, 16 Ocak\'ta, 200 metrelik uçurumun kenarında fark edildi.
3 GÜN SONRA ALINABİLDİ
Ekipler, cesedin bulunduğu yere inmeye çalıştı, ancak arazi şartları nedeniyle ilk denemeler sonuçsuz kaldı. Yeterli manevra alanı bulunmayan kanyonda havadan kurtarma operasyonu da yapılamayınca özel bir plan hazırlandı. Samsun ve Kayseri AFAD ekipleri, yaklaşık 400 metre yüksekliğindeki kanyonda 4 ayrı halat istasyonu kurdu. Ekipler farklı istasyonlar aracılığı ile 200 metre inerek cesede ulaştı. Ceset, halat istasyonları yardımıyla çekilerek güvenli bölgeye  çıkarıldı. Yusuf Hojayev\'in cesedi, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürülecek. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN VezirköprüKanyonuTürkmenistanYusuf HojayevOcak VezirköprüBölgeyeAfetAcil Durum Müdürlüğü AFADDikOcakGÜN SONRA ALINABİLDİ EkiplerYeterliSamsunKayseri AFADEkiplerCesetVezirköprü Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24