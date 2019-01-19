(Görüntülü) Kanyona düşen dağcının cesedine, 3 gün sonra ulaşıldı

SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu\'nda kamp yaptığı sırada kaybolan ve drone ile yapılan aramada yamaçta fark edilen Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev\'in (21) cesedi, 3 gün süren zorlu çalışma sonucu çıkarılabildi

Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, 13 Ocak\'ta, Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu\'nda kamp kurdu. Bölgeye giden vatandaşlar terk edilmiş bir çadır ve çanta buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kamp malzemelerinin Yusuf Hojayev\'e ait olduğunu belirledi. Bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 4 iz takip köpeği eşliğinde arama kurtarma çalışması başlattı. Dik ve sarp kayalıklardan oluşan kanyonda drone ile yapılan aramada, Yusuf Hojayev\'in cesedi, 16 Ocak\'ta, 200 metrelik uçurumun kenarında fark edildi.

3 GÜN SONRA ALINABİLDİ

Ekipler, cesedin bulunduğu yere inmeye çalıştı, ancak arazi şartları nedeniyle ilk denemeler sonuçsuz kaldı. Yeterli manevra alanı bulunmayan kanyonda havadan kurtarma operasyonu da yapılamayınca özel bir plan hazırlandı. Samsun ve Kayseri AFAD ekipleri, yaklaşık 400 metre yüksekliğindeki kanyonda 4 ayrı halat istasyonu kurdu. Ekipler farklı istasyonlar aracılığı ile 200 metre inerek cesede ulaştı. Ceset, halat istasyonları yardımıyla çekilerek güvenli bölgeye çıkarıldı. Yusuf Hojayev\'in cesedi, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürülecek.