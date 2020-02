(Görüntülü) Kanserle mücadelesinde oğlunun şarkılarıyla motive oldu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de yaşayan \'Kahir\' takma adlı amatör rap müzik şarkıcısı Musa Can Taş (24), yazıp bestelediği parçaların, kanser türü olan zehirli guatra yakalanan annesi Gülümser Taş\'ın (48) hastalıkla mücadelesinde önemli rol oynadığını söyledi.



2010 yılında rap müzik ile ilgilenmeye başlayan Musa Can, odasına küçük bir müzik stüdyosu kurdu. Yazdığı parçaları bu stüdyoda besteleyip seslendiren Musa Can, eserlerini de ilk önce annesi Gülümser Taş ile paylaştı. Anne, 2013\'te konulan kanser teşhisi ile zor bir döneme adım attı. Uygulanan tedavi ve kullandığı ilaçlardan dolayı saçları da dökülen anne Taş, kısa bir süre sonra sadece oğlunun şarkılarını dinlemeye başladı ve onun yazdığı sözler, yaptığı müzikler ile motive olarak kanserden kurtuldu.



ONURLANDIRDI



Yaşadıklarını anlatan Musa Can, eleştri yapmayı ve hoşlanmadığı konuları ele almayı sevdiğini belirterek, \"Bu hem bana iyi hissettiriyor hem de dinleyen kişilere birşey katabileceğimi düşünüyorum. Nitekim annemin şarkılarımı dinleyerek motivasyon kazanması beni onurlandırdı. Sonuçta beni beslemiş, büyütmüş yıllar boyunca. Hayatımda çok önemli yeri olan bir insanın ruhuna katkı sağlamam beni mutlu etti\" dedi.



ALLAH\'IN İZNİ, OĞLUMUN VESİLESİ



Anne Gülümser Taş ise duygularını şöyle dile getirdi:



\"Hastalığım 2013 yılında ortaya çıktı. Sürekli depresyon teşhisi konuluyordu. Sonrasında bir kanser türü olan zehirli guatr olduğu tespit edildi. Nodül ses tellerine yakın olduğu için alınması imkansızdı. Doktor, \'Atom tedavisi uygulayacağız\' dedi. Oğlumun şarkılarını dinliyordum. Sahile gidip orada ağlama krizlerimi unutmaya çalışıyordum. Oğlumun şarkıları benim motive olmamda çok yardımcı oldu. Şimdi iyiyim çok şükür Allah\'ın izni, oğlumun vesilesi ile bu hastalığı atlattım.\"