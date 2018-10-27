(Görüntülü) Kanser hastaları erken teşhis ile sağlıklarına kavuşuyor

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan 25 yataklı Onkoloji ve Hematoloji Ünitesi\'nde hastalar erken teşhisle sağlıklarına kavuşuyor. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan 25 yataklı Onkoloji ve Hematoloji Ünitesi\'nde hastalar tedavi görüyor. Uzm. Dr. Gökmen Umut Erdem, Uzm. Dr. Esma Türkmen Bekmez ve Doç. Dr. Dinçer Aydın denetiminde erken teşhis ile kanser hastalığını yenerek tekrar hayata tutunuyor. Yaklaşık 5 ay önce meme kanseri olduğunu öğrenen 73 yaşındaki Ruhigül Balkan, 5 aydır buradayım. Allah\'ıma şükürler olsun, doktorum çok iyi bir doktor. Kısmet olursa 3 ay sonra ameliyata gireceğim. Durumum şu an çok iyi. Kitle eridi. Çok rahatım. Mayıs ayında, oğlum telefon edip \'Anne bir onkolojiye git. Bu hafta kanser haftası bir kendini kontrol ettir\' dedi. Başka bir hastanedeki onkolojiye gittim. Baktılar, hiçbir şey yok dediler. Ramazan ayında göğsümde bir beze çıktı. Buraya geldim. Doktorlar ameliyat edelim dediler. Kan tahlilime baktıktan sonra onkolojiye gitmem gerektiğini söylediler. Hızlı yayılan kötü huylu bir hastalık ama erken teşhis dediler. 5 aydır da bununla uğraşıyorum. Ama 2 ay sonra ameliyata gireceğim. Ondan sonra da normal kontroller yapılacak. Doktor göğsümün alınacağını söyledi dedi. Kanserden dolayı midesi tamamen alınan 66 yaşındaki Adnan Eyüboğlu, Ben 2,5 sene önce bir mide sancısıyla geldim. Tahlil yaptılar, röntgen çektiler. Mide delinmesi oldu. Onu diktiler. Bu sefer midenin 4\'te 3\'ünden fazla bir bölümünde bir kitle oluştu. Ondan bir ay sonra mideyi komple aldılar. İnce bağırsağı bağladılar. Şu anda mide görevini bağırsak görüyor. Allah\'ın izni, doktorların sayesinde iyiyiz. 2,5 senedir de tedavi görüyorum. Aşağı yukarı 20 seanstır kemoterapi alıyorum. Böyle idare ediyoruz. diye konuştu. Uzm. Dr. Gökmen Umut Erdem, Şu anda hastanemizde Onkoloji Servisi\'nde 3 uzman olarak çalışıyoruz. Orada genel durumu biraz daha kötü olan hastalarımız veya yatarak kemoterapi alması gereken hastalarımız mevcut. Onlar tedavi alıyor. Ayrıca ayakta kemoterapi ünitemiz de var. Burada da hematoloji ve onkoloji hastaları ile beraber günlük yaklaşık 30 kişi kemoterapi alıyor. 3 poliklinik olarak çalışıyoruz. Günlük yaklaşık olarak 120 civarı hasta muayene ediyoruz. Yeni tanı koyulan hastalarımız da mevcut. Genelde tüm kanser tiplerini tedavi etmeye çalışıyoruz. Akciğer, meme, kolon, bağırsak tümörleri gibi tüm türlere bakıyoruz. Tüm türlerden hastalarımız polikliniğimize gelmekte. Hematoloji polikliniğimiz de mevcut. Diğer hematolojik kanserlerle ilgili hastalarımız da buraya başvurmakta. Kemoterapi ünitemizde bu tür hastalar da tedavi almakta. dedi.