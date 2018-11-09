(Görüntülü) Kanallardan gelen tatlı su, Akyatan Lagünü'nü tehdit ediyor

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI-Malik Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Karataş ilçesindeki, su kuşlarını ve sulak alanları koruma amacıyla imzalanan Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile korunan Akyatan Lagünü\'nün, sulama kanallarından akan tatlı su nedeniyle ekolojik değişim tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Akyatan Lagünü\'ne akan 18 sulama kanalı nedeniyle sudaki tuzluluk miktarının yüksek oranda azalmasıyla balık popülasyonunun bitme noktasına geldiği bildirildi. Binlerce göçmen kuşun konakladığı lagünün, yosun ve çamur tabakaları nedeniyle yok etme tehdidi oluşturduğu belirtildi. Yetkililer, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile Türkiye’de korunan 12 sulak alandan biri olan lagüne akan kanalların, tuz oranını düşürmesi ve getirdiği gübre kalıntıları nedeniyle ekolojik dengeyi sarstığını söyledi. Lagünde 100 bin dönüm alanda kurulu bulunan çipura dalyanı işletmesinin yetkilisi Mustafa Aslan, sudaki tuzluluk oranının azalması nedeniyle dalyana deniz balığının girmediğini ifade etti. Aslan, aşırı ot ve çamur yüzünden istilacı tür sazan balıklarının da dalyanı tehdit ettiğini kaydetti. Mustafa Aslan, yüklü miktarda ot ve yosunun balık tuzaklarını tıkadığını, her gün bu otları temizlemek için uğraştıklarını belirtti. \'KUŞLARIN KONAKLAMA İMKANI DA KALMAYACAK\' Aslan, birkaç sene önce dalyanda bir sezonda 300- 400 ton arası deniz çipurası alırken, bu oranın 2- 3 tona düştüğünü ifade ederek, “Yeni açılan drenaj kanalları ve pompa istasyonlarının suyu dalyana ulaşıyor. Tatlı suların pompalarla başka bir bölgeye akıtılması lazım. Kanallardan gelen tatlı su balıkları da burada üremeye başladı ve deniz balıklarına yaşam alanı bırakmadı. Öte yandan, burası Türkiye\'nin en önemli kuş cennetlerinden biri. Tatlı su bu şekilde akmaya devam ederse, burası sazlıklarla dolacak, göl diye bir şey kalmayacak ve kuşların konaklama imkanı da olmayacak\" dedi.