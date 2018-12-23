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(Görüntülü) Kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra kanala uçan otomobilin sürücüsü Emrah Akın (46), yaralandı

23 Aralık 2018 15:07

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra kanala uçan otomobilin sürücüsü Emrah Akın (46), yaralandı. Kaza, Bursa- Yalova karayolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa yönüne giden Emrah Akın yönetimindeki 16 AAB 548 otomobil, kontrolden çıkıp bariyere çarptı, yaklaşık 100 metre sürüklenerek su kanalına uçtu. Kazada, yaralanan Akın\'ın yardımına yoldan geçen diğer sürücüler yetişti. Araçtan çıkarılan Emrah Akın, çağırılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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