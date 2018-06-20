(Görüntülü) Kanal V yeni hizmet binasında

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA) ANTALYA\'da bir süre önce el değiştiren Kanal V televizyonunun Aspendos Bulvarı\'ndaki yeni hizmet binası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından açıldı. Kanal V televizyonunun Aspendos Bulvarı\'ndaki yeni hizmet binasının açılışı, törenle yapıldı. Aktüel firması bünyesine katılan Kanal V televizyonunun açılış törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Gökcen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü ve iş dünyasından davetli katıldı. Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Aktüel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, Antalya\'nın 27 yıllık iletişim çınarı Kanal V ile Aktüel Grubu\'nun gücüne güç kattıklarını söyledi. Kaya, haberlerde objektifliği, programlarında ise kaliteyi ön planda tuttuklarını, Antalya\'nın, bölgenin ve Türkiye\'nin yanında \'tarafız\' demekten onur duyduklarını söyledi. Kaya, teknolojik altyapısıyla gıpta edilen bir kanal olduklarını dile getirdi. \'ANTALYA\'DA SEVİYELİ BİR KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR\' Kanal V\'nin daha önce VİP TV olduğunu belirten ve ilk siyasete girdiği dönemleri hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise \"İlk çıktığımızda televizyon kanallarına büyük bir heyecan duyardık ve söyleyeceklerimizi ezberlemeye çalışırdık. Tabi ki siyaset bir tecrübedir, o aşamaları geçen arkadaşlarımız da var, şimdi yeni heyecanlarla siyasete giren arkadaşlarımız da var. Bugün partilerimize, Antalya listelerine bakıyoruz tecrübe de yenilik de var. Esasen bugünkü açılış il, ilçe başkanlarımız ve adaylarımız bakımından da kısa bir mola oldu, seçim kampanyasına güzel bir mola verdik. Tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Antalya\'da da tüm partiler seviyeli bir şekilde kampanyalarını yürütüyor. O yüzden de tüm partiler, yönetimleri ve aday arkadaşlara da teşekkür ediyorum\" dedi. Yerel medyanın bir şehir için gerçekten önemli olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: \"O şehrin görünürlüğü için de önemlidir. O şehir hakkında doğru bilgilerin edinilmesi bakımından da önemlidir. Doğru kaynaktır. Her sabah kalktığımda medya özetleri gelir, bir de Antalya özeti gelir. Gazipaşa\'dan Kaş\'a kadar tüm gazete ve televizyonlardan önemli bilgileri alıyor ve güne öyle başlıyoruz. Elbette basının tarafsız ve güçlü olması önemli ama yerel medyanın özellikle kendi imkanlarıyla ayaklarının üzerinde durması önemli\". Antalya\'nın önemli bir şehir markası olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu da \"Antalya şehir markası olurken yolda Antalya\'ya yardımcı olan kuruluşlar var. Tabi ki bunların başında yerel medyanın çok büyük katkısı var. Onun için şehirdeki yerel basın yayın kuruluşlarının güçlü olması şehrin gücünü ifade eder. Antalya\'da yerleşik bir televizyon olarak Kanal V de yeni altyapısı ve teknolojisiyle gerçekten yerel olmasına rağmen ulusal, uluslararası televizyonlar kalitesinde yayın yapan ve yapacak olan bir televizyona dönüşüyor\" dedi. Vali Karaloğlu, bu kanalın gerçek sahibinin Antalyalılar olduğunu, şehir adına yaşatılması için de Antalyalılardan reklam vererek destek olmaları çağrısında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, basının yasama, yürütme ve yargıdan sonra demokratik toplumların en önemli dördüncü etkin gücü olduğunu kaydetti. Türel, Antalya\'da 20 seneyi aşkın süredir görsel medyada hizmet veren Kanal V\'nin Aktüel Gruba geçmesiyle Antalya\'daki yerel basına yeni bir soluk getirdiğini söyledi.