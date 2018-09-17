(Görüntülü) Kan içerisinde yüzlerce metre yürüdü

Semih ERSÖZLER ANTALYA, (DHA)ANTALYA\'da cam kırığıyla vücçuduna zarar veren S.T., kan içinde yüzlerce metre yürüdü. Antalya\'da alkollü olduğu iddia edilen S.T., gece saatlerinde Konyaaltı Caddesi üzerinde yürürken elindeki cam kırığıyla vücudunun göğüs ve karın kısmına zarar verdi. Çevrede bulunanlar S.T.\'nin kan içerisinde yürüdüğünü görünce polise haber verdi. Konyaaltı Sahili girişinde bulunan varyant kısmına gelen S.T., buradaki banklarda bir süre oturdu. Ardından yürümeye devam eden S.T., Konyaaltı Sahili\'ne geldi. Kumsalda bir süre oturan S.T., ardından denize girdi. Denizden çıktıktan sonra falezlere doğru tırmanan S.T., burada bir süre oturdu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık görevlileri S.T.\'nin yanına gitti. Alkollü olduğu ve vücudundaki kesiklerin derin olduğu gözlenen S.T., sağlık görevlileri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.