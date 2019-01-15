T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kamyonetten düşen saca çarpmamak için hamle yapan otomobil sürücüsü yaralandı

    Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan Selda Özer, önünde seyreden kamyonetin üzerinden düşen sac nedeniyle manevra yapınca bariyerlere çarptı

15 Ocak 2019 15:12

 

 

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan Selda Özer, önünde seyreden kamyonetin üzerinden düşen sac nedeniyle manevra yapınca bariyerlere çarptı. Özer, kazada hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Selda Özel, kullandığı 59 YB 770 plakalı otomobil ile Edirne yönüne giderken önünde seyreden kamyonetin üzerinde bulunan demir sac yola düştü. Özel, saca çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobilin hakimiyetini kaybederek, önce yolun sağındaki bariyerlere adından da ortadaki beton bariyerlere çarptı. Hafif yaralanan Selda Özer, panikle çıkamadığı otomobilin içinden yoldan geçenler tarafından çıkarıldı. Özel\'e ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Üzerinden sac düşen kamyonetin sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YİRUNTekirdağ DHA TEKİRDAĞSeldaKazaYBEdirneHafifKazayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24