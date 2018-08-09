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(Görüntülü) Kamyonetten atlayıp kaçan boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta kesilmek için belediye mezbahanesine götürülmek istenen boğa, trafik uygulama noktasında kamyonetin kasasından atlayarak kaçtı

09 Ağustos 2018 18:25

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta kesilmek için belediye mezbahanesine götürülmek istenen boğa, trafik uygulama noktasında kamyonetin kasasından atlayarak kaçtı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla uyuşturucu iğne yardımıyla yakalanan boğa, kesildi. Pazar ilçesinde besicilik yapan Yunus Akın, sabah saatlerinde 60 TC 083 plakalı kamyonetine yüklediği boğasını kesim için Tokat Belediyesi Mezbahanesi\'ne götürmek üzere yola çıktı. Tokat- Turhal karayolu, kent girişinde bulunan trafik uygulama noktasında durdurulan kamyonetin kasasından atlayan boğa kaçtı. Kaçan hayvan, polis ve vatandaşlar tarafından yol üzerinde bulunan özel bir işletmenin bahçesinde kıstırıldı. Olay yerine çağırılan Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, boğayı sakinleştirmek için uyuşturucu iğne kullandı. Atılan 8 iğne ile sakinleştirilen boğanın boynuna ip geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında hayvan, kepçe yardımıyla kamyonetin kasasına bağlandı. Sakinleştirici iğnelerin etkisiyle kamyonetin yanına yığılan boğa bulunduğu yerde kesildi. Kesilen hayvan, kepçe yardımı ile kamyonete konularak mezbahaneye götürüldü.

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