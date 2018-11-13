(Görüntülü) Kamyonetin yaşlı adama çarpma anı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, Abdullah Gürhan (78), yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Gürhan\'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.



Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Çetin\'in kullandığı 42 FOL 65 plakalı kamyonet, iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Gürhan\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde bir süre sürüklenen Gürhan, ağır yaralandı. Gürhan\'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Gürhan\'ı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gürhan\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Hasan Hüseyin Çetin yönetimindeki kamyonetin Abdullah Gürhan\'a çarpma anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Sürücü Çetin\'in, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan kazadan 1 gün önce aynı yerde üç aracın karıştığı zincirleme kaza da yine kameralara yansıdı.