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(Görüntülü) Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 polis yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’da, kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 2 polis memuru yaralandı

22 Haziran 2018 02:23

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’da, kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Antalya’dan Ankara’ya görevli giden Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Fatih Onaral yönetimindeki 07 GHZ 38 plakalı kamyonet, Erenardıç mevkiiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Fatih Onaral ile kamyonette bulunan polis memuru Ömer Demiralay yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Burdur İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, hastanede yaralı polis memurlarını ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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