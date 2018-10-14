T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kamyonet çarpan motosikletteki çift öldü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesindek kamyonetin çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti

14 Ekim 2018 00:06

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesindek kamyonetin çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi’nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 CRL 69 plakalı kamyonet, Dursun Deveci’nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Dursun Deveci ile arkasındaki eşi Nuray Deveci, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan M.K. ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet DOĞANERERDEMLİMersin DHA MERSİNin ErdemliKaza ErdemliArpaçbahşiş MahallesindeCRLDursun DevecininKazanınDursun DeveciNuray DeveciHafifErdemli Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24