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(Görüntülü )Kamyonet 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Akseki ilçesinde, kamyonetin 40 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

18 Mayıs 2018 00:28

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Akseki ilçesinde, kamyonetin 40 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza saat 18.00 sıralarında, Akseki-Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Öktem (49) yönetimindeki 07 GLA 16 plakalı kamyonet, yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Öktem olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Engiz Turan (44) ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Engiz Turan\'ı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Mustafa Öktem’in cenazesi ise Akseki Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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