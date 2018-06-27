(Görüntülü) Kamyondaki kanepeden 15 kilo uyuşturucu çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis, ev eşyası taşıyan nakliye firmasına ait kamyonda yaptığı aramada, kanepenin döşemesine gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyol\'undaki kontrol noktasında, nakliye kamyonunu durdurdu. Kamyon şoförü İ.G, (46), polislere \'Mardin\'den Adana\'ya gelen bir ailenin evinin eşyasını taşıdığını\' söyledi. Sürücünün, hareketlerinden şüphelenen polis, kamyonda hassas burunlu dedektör köpeği ile arama yaptı. Köpeğin kanepeye tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi. Kamyondan indirilen kanepenin döşemesine gizlenen 20 paket halinde 15 kilo 650 gram esrar bulundu. Polis, şüphelinin yakalanmamak için esrar paketlerinin üzerine gres yağı sürdüğünü saptadı.



İ.G. ve yanında bulunan 16 yaşındaki Ö.G. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G. tutuklandı, yaşı küçük Ö.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.