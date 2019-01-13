T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kamyona çarpan elektrikli bisikletteki 2 kuzen öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kamyona çarpan elektrikli bisikletteki Ramazan Kaya (16) ve teyzesinin oğlu Ahmet Akyüz (17) yaşamını yitirdi

13 Ocak 2019 15:07

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, kamyona çarpan elektrikli bisikletteki Ramazan Kaya (16) ve teyzesinin oğlu Ahmet Akyüz (17) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Mahallesi, Aşık Mahsuni Şerif Caddesi\'nde meydana geldi. Ramazan Kaya\'nın kullandığı elektrikli bisiklet, aynı yöne giden plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, Kaya ve arkasında oturan teyzesinin oğlu Ahmet Akyüz, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iki kuzenin öldüğü belirlendi.

Kaya ve Akyüz\'ün cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Kazanın ardından kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İki kuzenin cenazesi, yapılan otopsinin ardından da yakınlarına teslim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHA GAZİANTEPRamazan KayaAhmet AkyüzKazaKıbrıs Mahallesi Aşık MahsuniCaddesiKazadaKayaKayaAkyüzTıp KurumuKazanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24