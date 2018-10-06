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(Görüntülü) Kamyon ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

Can ÇELİK/ADANA,(DHA)- ADANA’da D-400 Karayolu üzerinde kamyon ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı

06 Ekim 2018 15:53

Can ÇELİK/ADANA,(DHA)- ADANA’da D-400 Karayolu üzerinde kamyon ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Kaza, Merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu üzerinde Adana-Ceyhan istikametinde meydana geldi. Celalettin Kahraman idaresindeki 01 BOC 92 plakalı kamyon, Yakapınar Mahallesi\'nden karayoluna çıkan Devlet Ünlü‘nün kullandığı 01 S 0196 plakalı taş ocağı işçilerini taşıyan servisle çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ve serviste bulunan 6 işçi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, bir kişinin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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