(Görüntülü) Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Bu milletin adı Türk milletidir

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- TÜRKİYE Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, Danıştay\'ın \'Andımız\' kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kahveci, \"Bu milletin adı Türk milletidir. Bu millet ağaç kovuğundan çıkmadı. Gökyüzünden de gelmedi” dedi. Amasya’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyona bağlı Türk Eğitim Sendikası\'nın 2013 yılında öğrenci andının kaldırılması ile ilgili süreçte açtığı davayı hatırlattı. Kahveci, \"Ben de şahsi bir dava açmıştım. O dava 5 yıl aradan sonra Danıştay 8’nci dairesi tarafından andımızla ilgili o yapılan kaldırma işlemini iptal etti. Ve tekrar \'Andımız\'ın okullarda okutulmasının yolu açıldı. Bu konuda tabi Türkiye kamuoyunda hem siyasetçi, hem değişik kesimlerde tartışmalar yarattı. Bunun niye bu kadar tartışma yarattığını da açıkçası anlamakta güçlük yaşıyorum. 1930- 1933 yıllarından başlayan bir \'Andımız\' çocuklarımızın sabah okullara girerken \'Türk’üm, doğruyum, çalışkanım\' ifadeleri ile başlayarak \'Varlığım Türk varlığına armağan olsun, Ne mutlu Türküm diyene\' ifadeleri ile sonlanan bir andın okunmasında ne mahsur var. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu millet, ağaç kovuğundan çıkmadı. Gökyüzünden de gelmedi. Bu coğrafyanın adı Türk coğrafyası. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti devleti, dolayısıyla bunu farklı noktalara getirip de etnik birtakım ifadelerle izahını çok doğru bulmuyorum\" dedi. \'ANDIMIZ TEKRAR OKUTULSUN\' Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'a çağrıda bulunan Kahveci, \"Bakana tavsiyem, bu kararla ilgili itirazını yapması ve kısa zaman içerisinde Milli Eğitim\'e bağlı okullarımızda, özel okullarda \'Andımız\' tekrar okutulsun. Bu ant, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın hazırlamış, yayınlamış olduğu temel kanunun milli eğitimin temel amaçlarıyla örtüşen bir anttır. Açsın baksınlar, \'Andımız\'ı eleştirenler, her kim eleştiriyorsa, siyasetçisi de toplumun farklı kesimleri de milli eğitimin genel amaçlarına baksınlar, orada nasıl bir nesil yetiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Milli şuurdan, milli bilinçten bahsediliyor. Tam da bu ant, o milli eğitimin genel amaçlarıyla örtüşen bir anttır. Buradan farklı bir şeyler çıkartmaya gerek yoktur. Burada mesele, sorun Türk ifadesi midir, sorun Atatürk ifadesi midir, nedir? Anlamakta ben işin açıkçası zorlanıyorum” dedi. \'SİZ KİM OLUYORSUNUZ DA MAHKEME KARARINI TANIMIYORSUNUZ\' Türkiye Kamu-Sen olarak andın okullarda okutulana kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Kahveci, \"Ankara’da 1\'inci Meclis önünde cuma günü saat 11.00’de Türkiye genelinde de eş zamanlı olarak bütün vilayetlerde andımızla ilgili basın açıklamaları yapacağız ve hep bir ağızdan da andımızı okuyacağız. Bir tavsiyem de sözde sendikacılara kamu çalışanlarının bu kadar sorunu varken, ekonomik sorunları, sosyal problemleri çalışma şartlarından kaynaklanan bu problemler varken, hele hele son dönemde yaşadığımız ekonomik sarmaldan en fazla etkilenen kesim kamu çalışanları ve emeklilerken, siz bunlarla ilgili üç kelime söylemeyeceksiniz, ama andımızla ilgili mahkeme kararı çıktığı günün ertesi gün sahayı bilmeyenler, alanları bilmeyenler, meydanları bilmeyenler biz bu mahkeme kararını tanımıyoruz diye açıklama yapacaksınız. Siz kim oluyorsunuz da mahkeme kararını tanımıyorsunuz. İşinize gelince rahip meselesinde bağımsız yargı, ant meselesinde yargı haddini aştı. Yok öyle bir şey, bir ülke ya hukuk devletidir, ya da değildir. Hukukun verdiği karar ortada, herkes bu karara saygı duymak zorundadır” diye konuştu.