(Görüntülü) Kamu çalışanları basın açıklamasında 'Andımız'ı okudu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMUSEN) üyeleri Cumhuriyet Meydanı\'nda yaptığı basın açıklamasının ardından \'Andımız\'ı okudu. Bazı memur sendikalarının Andımızın okunmasına karşı çıktığına dikkat çeken Kamu-Sen Şube Başkanı Kamil Ünal \"Bilinsin ki biz, milliyetinden gocunmayan, Türk olmaktan gurur duyan, Türkoğlu Türkleriz\" dedi. Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan basın açıklamasına yaklaşık 50 sendika üyesi katıldı. 1933 yılından itibaren Andımızın okutulduğuna dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen Şube Başkanı Kamil Ünal yaptığı basın açıklamasında \" Danıştay 8. Dairesi de 24.04.2018 tarihli kararıyla Öğrenci Andı\'nı kaldıran işlemi hukuka aykırı bularak, 1933 yılından 2013 yılına dek 80 yıl boyunca okullarımızda okutulan Andımızın yeniden okutulmasının önünü açtı. Ama ne hikmetse bir anda ülkemizde kıyamet koptu; ne kadar açılımcı ne kadar çözülümcü varsa meydanlara fırlayıp, Andımız üzerinden yeniden Türk milli kimliğine karşı saldırıya geçti. Bu kesim, içinde yaşattığı Devletin kurucu değerleriyle hesaplaşma arzusunu, Öğrenci Andı\'nın ırkçı söylemler içerdiği safsatası ile gizleme çabası içine girdi\" dedi. Danıştay’ın Öğrenci Andı kararına ilk tepki gösterenler arasında bir de adı memur sendikası olan ama yaptıkları sendikacılıkla bağdaşmayan bir kuruluş var diyen Sendika Başkanı Ünal sözlerini şöyle sürdürdü: \'SÖZDE MEMUR SENDİKASI 2 YILDA BİR ORTAYA ÇIKAR, SONRA KAYBOLUR\' \"Sözde memur sendikası 2 yılda bir ortaya çıkar, memuru toplu sözleşmede pazarlar, sonra iki yıl boyunca ortalarda görünmezler. Yüzde 4+3,5 zamma imza atıp yüzde 24,5 enflasyona karşı gıkını çıkarmazlar. Memurlar ek gösterge beklerken tek kelime edecek takati göstermezler. Dolar 7 TL’ye ulaştığında, alım gücünün korunmasına karşı bir tedbir önermezler. Aileleri parçalanmış sözleşmeli personel için tek kelime etmezler. Memurun, sözleşmelinin, emeklinin mağduriyetlerini sorun etmezler. Ek zam istemeye hiç cesaret edemezler. Ne yazık ki, Türklüğün etnik bir unsur olduğunu iddia edenler, Öğrenci Andı ile Milli Marşımızı karşı karşıya getirerek tehlikeli bir ayrımcılığa girişmektedir. Bilinsin ki biz, milliyetinden gocunmayan, Türk olmaktan gurur duyan, Türkoğlu Türkleriz. Gerekirse her sabah önce şehadet getirir, sonra çocuklarımıza andımızı biz okuturuz. Siz ise çocuklarımız Türk’üm, doğruyum, çalışkanım demesin diye eylem yapan sendika olarak tarihe geçeceksiniz.\" Basın açıklamasının ardından Sendika başkanı Kamil Ünal ve basın açıklamasına katılan memurlar, hep birlikte Andımızı okudu.